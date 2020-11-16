В Севастополе попытались уложить асфальтовые дорожки прямо на траву

Но работы успели остановить на начальном этапе.

Капитальный ремонт спортивной площадки и сквера в севастопольском поселке Первомайка стоимостью более 12 млн рублей может стать образцом самого недолговечного.

По какой-то причине подрядчик решил укладывать пешеходные дорожки прямо на траву, что является грубым нарушением технологии работ.

О том, что работы по благоустройству сквера ведутся неправильно, сообщили жители Первомайки. По словам Федора Соловьева, много лет работающего в строительной сфере, при таком подходе многомилионное благоустройство территории грозит развалиться буквально через пару месяцев.

Как пояснил эксперт, пешеходные дорожки в сквере прокладываются без положенной 30-сантиметровой выемки плодородного грунта, прямо на траву, а бортовой камень устанавливается просто на песок, отсыпанный на траву.

«Это неправильно. Должна быть выемка грунта, и когда бордюрный камень устраивают, должны сделать опалубку, выставить бордюрный камень в отметку и залить монолитный замок бортового камня. А то, что сейчас сделано, развалится через пару месяцев», – убежден Федор Соловьев.

Ни в одном контракте, подчеркнул он, не может быть прописана такая технология работы – независимо от того, ведутся работы по проекту или по дефектной ведомости.

«В любом случае они должны делать работы в соответствии со сводами правил и с теми объемами, которые заложены в дефектной ведомости и смете», – отметил житель Первомайки.

В департаменте городского хозяйства сообщили, что в августе этого года контракт на проведение работ был заключен между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Асгард» на капитальный ремонт зеленой зоны спортивной площадки и сквера поселка Первомайка на улице Разъездной, 1 (за клубом).

Сумма контракта составила 12,8 млн рублей. Согласно паспорту объекта завершить работы планируется в декабре этого года.

В ответ на наше обращение в ведомстве подтвердили, что подрядчик устраивал пешеходные дорожки с нарушениями – это выяснилось по результатам строительного контроля, проведенного ООО «СтройКомфорт».

Подрядчику были выданы соответствующие замечания, на сегодняшний день ООО «Асгард» приступило к устранению нарушений, заверили в горхозе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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