Здоровье
В России спрос на лекарства вырос в 15 раз
В России рост потребления лекарственных препаратов вырос в 15 раз, тогда как правительство ожидало максимум двукратного увеличения спроса.
Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в комментарии телеканалу «Россия-1».
«Произошел резкий рост потребления - в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», - признал глава ведомства.
Из-за этого в недавнем прошлом российские регионы столкнулись с дефицитом лекарственных средств. Сейчас ситуация исправляется – всем производителям поручено как можно сильнее нарастить темпы производства лекарств.
«Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», - заверил Мантуров.
Ранее ситуация с резко возросшим спросом на лекарства была зафиксирована и в Крыму: жители республики в страхе перед «второй волной COVID» начали массово запасаться всеми лекарствами. В приоритете, по словам руководителя местного территориального органа Росздравнадзора Василия Климова, оказались антибиотики широкого спектра, гормональные препараты и антикоагулянты, разжижающие кровь.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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