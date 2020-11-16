В России спрос на лекарства вырос в 15 раз

В России рост потребления лекарственных препаратов вырос в 15 раз, тогда как правительство ожидало максимум двукратного увеличения спроса.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в комментарии телеканалу «Россия-1».

«Произошел резкий рост потребления - в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», - признал глава ведомства.

Из-за этого в недавнем прошлом российские регионы столкнулись с дефицитом лекарственных средств. Сейчас ситуация исправляется – всем производителям поручено как можно сильнее нарастить темпы производства лекарств.

«Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», - заверил Мантуров.

Ранее ситуация с резко возросшим спросом на лекарства была зафиксирована и в Крыму: жители республики в страхе перед «второй волной COVID» начали массово запасаться всеми лекарствами. В приоритете, по словам руководителя местного территориального органа Росздравнадзора Василия Климова, оказались антибиотики широкого спектра, гормональные препараты и антикоагулянты, разжижающие кровь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стали ли крымчане чаще обращаться к психологу во время пандемии. В Крыму нет повышенного спроса на услуги психологов, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» декан факультета психологии ТА КФУ, доктор психологических наук Евгений Черный.

Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.

Два человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму все еще более двухсот новых заражений за сутки. За 14 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.