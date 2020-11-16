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Власть

В Крыму заявили, что приготовили миру «прорыв в онкологии»

06:38 понедельник, 16 ноября 2020
В Крыму заявили, что приготовили миру «прорыв в онкологии»

фото © Новости Крыма

спирант Медицинской академии Крымского федерального университета Лея Сорокина работает с раковыми клетками.

Молодой ученый выиграла грант на исследования влияния микроорганизмов, живущих в кишечнике, на развитие злокачественных опухолей.

«Сам проект, сам эксперимент мы будем моделировать на крысах, крысы будут заражаться опухолевыми клетками, с которыми мы работаем. В последующем, эти крысы будут сажаться на специальную диету», — сказала ученый.

По словам аспиранта, эти исследования, в случае успешной реализации, должны превзойти все имеющиеся в мире на данный момент наработки в этой области.

Ученый отмечает — проект был рассчитан на один год, но из-за пандемии коронавируса поставка материала закупаемого за рубежом задержалась на 5 месяцев.

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спирант Медицинской академии Крымского федерального университета Лея Сорокина работает с раковыми клетками.

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