В Крыму заявили, что приготовили миру «прорыв в онкологии»

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спирант Медицинской академии Крымского федерального университета Лея Сорокина работает с раковыми клетками.
Молодой ученый выиграла грант на исследования влияния микроорганизмов, живущих в кишечнике, на развитие злокачественных опухолей.
«Сам проект, сам эксперимент мы будем моделировать на крысах, крысы будут заражаться опухолевыми клетками, с которыми мы работаем. В последующем, эти крысы будут сажаться на специальную диету», — сказала ученый.
По словам аспиранта, эти исследования, в случае успешной реализации, должны превзойти все имеющиеся в мире на данный момент наработки в этой области.
Ученый отмечает — проект был рассчитан на один год, но из-за пандемии коронавируса поставка материала закупаемого за рубежом задержалась на 5 месяцев.
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