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Коронавирус в Крыму

В Крыму выросло число жертв COVID

09:59 понедельник, 16 ноября 2020
В Крыму выросло число жертв COVID

фото © strana.ua

В Крыму подтвердили смерть от коронавируса еще четырех человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения республики. Таким образом, с начала пандемии общее количество жертв болезни в РК достигло 212 человек.

Как уточнили в региональном Минздраве, на амбулаторном лечении находятся 2757 человек. За сутки выздоровело 11 амбулаторных пациентов, 116 – прибавилось. На стационарном лечении остаются 2436 человек. Выздоровело за сутки 78, было госпитализировано 67. В обсеравторах находятся 30 человек. За минувший день было выписано 29 пациентов, восемь были помещены в медучреждения.

Всего в Республике Крым с начала пандемии коронавирусом заразилось 12 367, из них 7826 выздоровело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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