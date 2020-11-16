Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму призывают переносить свадебные торжества ● Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений ● Аксенов объявил о продлении в Крыму ограничений из-за COVID ● Крымский врач объяснила, когда не нужно делать КТ ● В двух поликлиниках Симферополя скончались врачи
В Крыму выросло число жертв COVID
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В Крыму подтвердили смерть от коронавируса еще четырех человек.
Об этом сообщает министерство здравоохранения республики. Таким образом, с начала пандемии общее количество жертв болезни в РК достигло 212 человек.
Как уточнили в региональном Минздраве, на амбулаторном лечении находятся 2757 человек. За сутки выздоровело 11 амбулаторных пациентов, 116 – прибавилось. На стационарном лечении остаются 2436 человек. Выздоровело за сутки 78, было госпитализировано 67. В обсеравторах находятся 30 человек. За минувший день было выписано 29 пациентов, восемь были помещены в медучреждения.
Всего в Республике Крым с начала пандемии коронавирусом заразилось 12 367, из них 7826 выздоровело.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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