Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.1
воздух +5
море +16

Власть

В Крыму восстановят гарем за 10 миллионов

16:24 понедельник, 16 ноября 2020
В Крыму восстановят гарем за 10 миллионов

фото © handvorec.ru

Власти Крыма определили подрядчика, который займется разработкой научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Гарем» в Ханском дворце Бахчисарая.

«Определить Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Ханский дворец» (XVI-XIX века)», — говорится в тексте распоряжения Главы Республики Крым.

Стоимость работ составит свыше 10 миллионов рублей. Предельный срок исполнения контракта – 31 декабря 2021 года.

«Гарем» — арабское слово, означающее «запретное», «неприкосновенное» место: никто кроме хана, его малолетних сыновей и евнухов не имел права входить сюда. «Там стоят черные аги (евнухи) и охраняют большие гаремные ворота, — писал Эвлия Челеби. — За этими воротами находятся триста шестьдесят великолепных комнат, расположенных друг над другом, с нишами, и высокие дворцы с бесчисленными разнообразными росписями, подоенными хамелеону. Каждое строение построено кем-нибудь из падишахов».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Санкции мешают развивать науку в Крыму. Несмотря на то, что COVID-19 внесла корректировку в работу многих организаций и научных лабораторий, пандемия не является основной проблемой, стоящей на пути развития науки в Крыму.

Появились подтверждения тому, что разрушает Херсонес. Расчеты ученых помогут понять динамику разрушения Древнего города.

В Крыму заявили, что приготовили миру «прорыв в онкологии». спирант Медицинской академии Крымского федерального университета Лея Сорокина работает с раковыми клетками.

В Севастополе рассыпается старинная крепость Каламита. Еще один объект исторического наследия внуки могут не увидеть.

Коронавирус в Крыму
Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму

Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму

Отмена массовых мероприятий в период новогодних каникул повлечет крупные потери для туриндустрии в Крыму и лишит многих крымчан рабочих мест.

Власть
Личную гвардию Аксенова лишают единственного жилья

Личную гвардию Аксенова лишают единственного жилья

Симферопольская горадминистрация выселяет из общежития семьи «крымских ополченцев».

Коронавирус в Крыму
Американская компания объявила о вакцине от COVID-19 с эффективностью в 94,5%

Американская компания объявила о вакцине от COVID-19 с эффективностью в 94,5%

Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от коронавируса во время третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5% случаев.

Коронавирус в Крыму
Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19

Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19

В Севастополе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации