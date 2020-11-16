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В Крыму восстановят гарем за 10 миллионов
фото © handvorec.ru
Власти Крыма определили подрядчика, который займется разработкой научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Гарем» в Ханском дворце Бахчисарая.
«Определить Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Ханский дворец» (XVI-XIX века)», — говорится в тексте распоряжения Главы Республики Крым.
Стоимость работ составит свыше 10 миллионов рублей. Предельный срок исполнения контракта – 31 декабря 2021 года.
«Гарем» — арабское слово, означающее «запретное», «неприкосновенное» место: никто кроме хана, его малолетних сыновей и евнухов не имел права входить сюда. «Там стоят черные аги (евнухи) и охраняют большие гаремные ворота, — писал Эвлия Челеби. — За этими воротами находятся триста шестьдесят великолепных комнат, расположенных друг над другом, с нишами, и высокие дворцы с бесчисленными разнообразными росписями, подоенными хамелеону. Каждое строение построено кем-нибудь из падишахов».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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