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В Крыму призывают переносить свадебные торжества

09:44 понедельник, 16 ноября 2020
В Крыму призывают переносить свадебные торжества

фото © Новости Крыма

В Республике Крым приостанавливается государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке - мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Парам будет предложено перенести торжественное бракосочетание на более поздний срок, а в случае отказа - регистрация брака будет производиться исключительно в присутствии жениха и невесты.

Кроме того, временно не будут осуществляться выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака, а также - торжественные мероприятия по государственной регистрации рождения (церемонии имянаречения в торжественной обстановке).

Как уточнили в пресс-службе Министерства юстиции Республики Крым, в настоящее время регистрация брака по вторникам, средам и четвергам не производится. Также отделы ЗАГС Республики Крым продолжают вести прием граждан с неукоснительным соблюдением «масочного режима» и строго по предварительной записи, без записи осуществляется только первичная регистрация - регистрация рождения и регистрация смерти.

А в Севастополе еще с 19 октября указом губернатора города внесены ограничения в порядок церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Там запрещено присутствие в парадных залах Дворцов бракосочетания более 15 человек одновременно, включая сотрудников загса. И это притом, что порядок рассадки и количество гостей за праздничным столом, что в городе-герое, что в любом другом населенном пункте Республики Крым, пока не регламентированы. И вряд ли даже самому уважаемому тамаде после третьего тоста удастся уговорить собравшихся соблюдать социальную дистанцию. Поэтому, если есть возможность повременить со свадьбой - лучше дождаться более спокойной обстановки.

В тексте использованы материалы: МК

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В Республике Крым приостанавливается государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке - мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

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