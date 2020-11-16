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Коронавирус в Крыму

В Крыму пообещали очищать книги от коронавируса

12:26 понедельник, 16 ноября 2020

Специальные обеззараживающие боксы для книг и документов поступили в универсальную научную библиотеку им. И.Я. Франко.

Их приобрели в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Боксы закупили при поддержке Министерства культуры. Стерилизаторы помогают очищать документы и книги от вредоносных бактерий и пыли при помощи специальных обеззараживающих ультрафиолетовых ламп и воздушных фильтров. В пресс-службе Минкульта РК утверждают, что уничтожаются и коронавирусы, устойчивые к другим средствам стерилизационной обработки.

В ведомстве сообщили, что ранее после прочтения книги читателем издание отправляли на пятидневный карантин. Теперь же очистка книг занимает от 30 до 60 секунд. После обработки издания становятся безопасны для здоровья посетителей библиотеки.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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