В Крыму пообещали очищать книги от коронавируса

Специальные обеззараживающие боксы для книг и документов поступили в универсальную научную библиотеку им. И.Я. Франко.

Их приобрели в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Боксы закупили при поддержке Министерства культуры. Стерилизаторы помогают очищать документы и книги от вредоносных бактерий и пыли при помощи специальных обеззараживающих ультрафиолетовых ламп и воздушных фильтров. В пресс-службе Минкульта РК утверждают, что уничтожаются и коронавирусы, устойчивые к другим средствам стерилизационной обработки.

В ведомстве сообщили, что ранее после прочтения книги читателем издание отправляли на пятидневный карантин. Теперь же очистка книг занимает от 30 до 60 секунд. После обработки издания становятся безопасны для здоровья посетителей библиотеки.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выросло число жертв COVID. В Крыму подтвердили смерть от коронавируса еще четырех человек.

Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений. За 15 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 37 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Аксенов объявил о продлении в Крыму ограничений из-за COVID. В Республике Крым с 16 ноября и до особого распоряжения продлили запрет на посещение во всех стационарных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

В России спрос на лекарства вырос в 15 раз. В России рост потребления лекарственных препаратов вырос в 15 раз, тогда как правительство ожидало максимум двукратного увеличения спроса.