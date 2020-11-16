Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму

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Отмена массовых мероприятий в период новогодних каникул повлечет крупные потери для туриндустрии в Крыму и лишит многих крымчан рабочих мест.

Такое мнение высказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Ранее сайт сообщалось, что в Москве вводятся дополнительные ограничения на ближайшие два месяца. С 23:00 до 06:00 нельзя будет обслуживать посетителей во всех заведениях общепита, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях. При этом в Краснодарском крае власти отказались вводить дополнительные меры предосторожности на новогодние праздники. В Крыму решение пока не принято.

«Если в Крыму отменят новогодние массовые мероприятия, то будет такая же ситуация, как в Севастополе сейчас – до 60 процентов отказов текущей брони. Люди приезжают, но куда они идут – большой вопрос. Возможно, это частный сектор, апартаменты или нелегальные средства размещения, которые проконтролировать невозможно», - сказала она.

По словам Стамбульниковой, многие предприниматели уже говорят о возможном закрытии заведений, так как при отмене развлекательной программы отели и рестораны понесут крупные убытки и коллективу нечем будет платить заработную плату.

«К сожалению, многие рестораторы и отельеры говорят о закрытии своих заведений, если им не дадут работать в Новый год. Нет никаких гарантий, что они смогут открыться к лету. За счет предоплат и новогодних праздников объекты туриндустрии живут в декабре и январе, а если в этом году праздничные мероприятия отменят, то начнутся массовые увольнения, многие люди лишатся работы», - пояснила эксперт.

По словам главы комитета парламента республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, запрет или разрешение на проведение новогодних мероприятий будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки в каждом муниципалитете.«У каждого мероприятия есть свой уровень: спортивные, массовые, вечеринки в клубах, отелях, концерты. По каждому из них все решается индивидуально. Все будет зависеть от того, какое решение примут городские власти совместно с Роспотребнадзором - проводить или запретить», - заявил он.

Ранее Наталья Стамбульникова сообщила, что по сравнению с Севастополем в Крыму активно бронируются места в отелях и гостиницах на новогодние праздники. Глава Крыма Сергей Аксенов также отмечал, что власти республики не планируют вводить ограничительные мероприятия для туристов из других регионов из-за ситуации с коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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