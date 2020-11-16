Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений

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За 15 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 37 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая – завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3431 человек.

Выздоровевших за весь период – 7826 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

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