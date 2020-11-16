Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов объявил о продлении в Крыму ограничений из-за COVID ● Крымский врач объяснила, когда не нужно делать КТ ● В двух поликлиниках Симферополя скончались врачи ● Стали ли крымчане чаще обращаться к психологу во время пандемии ● Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе
Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений
фото © Новости Крыма
За 15 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 37 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая – завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3431 человек.
Выздоровевших за весь период – 7826 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России спрос на лекарства вырос в 15 раз. В России рост потребления лекарственных препаратов вырос в 15 раз, тогда как правительство ожидало максимум двукратного увеличения спроса.
В двух поликлиниках Симферополя скончались врачи. Скончались двое врачей, работавшие в поликлиниках Симферополя.
Стали ли крымчане чаще обращаться к психологу во время пандемии. В Крыму нет повышенного спроса на услуги психологов, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» декан факультета психологии ТА КФУ, доктор психологических наук Евгений Черный.
Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.
Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений
За 15 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 37 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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