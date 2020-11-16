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Странности

Симферополец «обезопасил» свой автомобиль от коронавируса

17:54 понедельник, 16 ноября 2020

В Симферополе владелец Chevrolet Lacetti надел медицинскую маску на номер автомобиля. Фото очевидцы опубликовали в соцсети.

— Вот такое можно встретить на дорогах Симферополя. Оказывается, маска нужна не только для того, чтобы сходить в магазин, — написал автор публикации.

Умышленное скрытие регистрационного номера машины может обойтись ее владельцу штрафом в пять тысяч рублей, напомнили в комментариях.

Некоторые пользователи социальной сети отнеслись к ситуации более дружелюбно и пожелали автомобилю «не болеть» и посоветовали в следующий раз надеть маску на выхлопную трубу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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