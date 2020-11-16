«Сибиряки пришли»: в правительстве Севастополя новые назначения

В правительстве Севастополя продолжаются новые назначения. Как озвучил на аппаратном совещании утром в понедельник губернатор города Михаил Развожаев, новым и.о. вице-губернатора назначен Николай Жигулин.

Он заменит на посту Владимира Базарова, отвечавшего за сферу ЖКХ.

«Николай Александрович будет курировать вопросы городского хозяйства, природоохранного законодательства, те департаменты, которые по этой линии закреплены», - уточнил Развожаев.

Как сообщает пресс-служба правительства города, Николай Александрович Жигулин родился в 1982 году в городе Кемерово. Он окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Открытые горные работы», а позже – частный вуз в Санкт-Петербурге по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения». В 2019 году прошел профессиональную переподготовку в Норильске по направлению «Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством».

Работал на предприятиях Кемеровской области. С августа 2013 года по апрель 2018 года был заместителем начальника, а потом начальником управления городского хозяйства администрации Норильска. С апреля 2018 года по ноябрь 2020 года – заместитель главы Норильска по городскому хозяйству.

Также изменения произошли в двух департаментах правительства Севастополя. Главой департамента здравоохранения назначен Виталий Денисов, главой департамента общественной безопасности – Михаил Михайлович Савчин.

Известно, что Виталий Денисов в 2018-2019 годах работал министром здравоохранения Красноярского края, до этого несколько лет руководил Красноярской городской поликлиникой №14.

Михаил Савчин также из Сибири. Последняя его должность – прокурор Красноярского края, на ней он отработал с октября 2012 по февраль 2020 года. До этого четыре года он трудился прокурором Чеченской Республики, а также на разных должностях в Омской и Свердловской областях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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