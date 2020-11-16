Санкции
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Санкции мешают развивать науку в Крыму
Несмотря на то, что COVID-19 внесла корректировку в работу многих организаций и научных лабораторий, пандемия не является основной проблемой, стоящей на пути развития науки в Крыму.
Об этом рассказала заведующая научно-исследовательской лаборатории Медицинской академии им. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Евгения Зяблицкая.
Крымские ученые объясняют, что производители материалов для исследований чаще всего находятся в Европе или Америке, а отечественное узкоспециализированное лабораторное оборудование все еще зачастую уступает по возможностям импортному. Вот и приходится искать поставщиков, которые санкций не боятся.
«Материалы для исследований закупаются через компанию-поставщика, которая находится в Москве. Прибор может быть поставлен при условии, что он не передается никому, ему присваивается регистрационный номер, фиксируется, что работать он будет в Республике Крым и мы вполне официально можем на нем работать», - заявила она.
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