Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.6
воздух +10
море +16

Санкции

Санкции мешают развивать науку в Крыму

11:34 понедельник, 16 ноября 2020

Несмотря на то, что COVID-19 внесла корректировку в работу многих организаций и научных лабораторий, пандемия не является основной проблемой, стоящей на пути развития науки в Крыму.

Об этом рассказала заведующая научно-исследовательской лаборатории Медицинской академии им. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Евгения Зяблицкая.

Крымские ученые объясняют, что производители материалов для исследований чаще всего находятся в Европе или Америке, а отечественное узкоспециализированное лабораторное оборудование все еще зачастую уступает по возможностям импортному. Вот и приходится искать поставщиков, которые санкций не боятся.

«Материалы для исследований закупаются через компанию-поставщика, которая находится в Москве. Прибор может быть поставлен при условии, что он не передается никому, ему присваивается регистрационный номер, фиксируется, что работать он будет в Республике Крым и мы вполне официально можем на нем работать», - заявила она.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму заявили, что приготовили миру «прорыв в онкологии». спирант Медицинской академии Крымского федерального университета Лея Сорокина работает с раковыми клетками.

В Севастополе рассыпается старинная крепость Каламита. Еще один объект исторического наследия внуки могут не увидеть.

В Крыму хотят снова попробовать создать морской музей. В Крыму необходимо создать подводный музей.

Жители Ялты просят Аксенова сохранить исторический облик города. Инициативная группа жителей Ялты создала петицию, в которой призывает главу Крыма Сергея Аксенова и местные органы власти разобраться со строительством, которое «уродует исторический, культурный и природный облик Ялты».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки 55 случаев COVID-19: оперативная сводка

В Севастополе за сутки 55 случаев COVID-19: оперативная сводка

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 55 новых случаев заболевания COVID-19, еще 15 человек были выписаны после выздоровления.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выросло число жертв COVID

В Крыму выросло число жертв COVID

В Крыму подтвердили смерть от коронавируса еще четырех человек.

Коронавирус в Крыму
Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений

Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений

За 15 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 37 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму призывают переносить свадебные торжества

В Крыму призывают переносить свадебные торжества

В Республике Крым приостанавливается государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке - мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации