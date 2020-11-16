Санкции мешают развивать науку в Крыму

Несмотря на то, что COVID-19 внесла корректировку в работу многих организаций и научных лабораторий, пандемия не является основной проблемой, стоящей на пути развития науки в Крыму.

Об этом рассказала заведующая научно-исследовательской лаборатории Медицинской академии им. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Евгения Зяблицкая.

Крымские ученые объясняют, что производители материалов для исследований чаще всего находятся в Европе или Америке, а отечественное узкоспециализированное лабораторное оборудование все еще зачастую уступает по возможностям импортному. Вот и приходится искать поставщиков, которые санкций не боятся.

«Материалы для исследований закупаются через компанию-поставщика, которая находится в Москве. Прибор может быть поставлен при условии, что он не передается никому, ему присваивается регистрационный номер, фиксируется, что работать он будет в Республике Крым и мы вполне официально можем на нем работать», - заявила она.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму заявили, что приготовили миру «прорыв в онкологии». спирант Медицинской академии Крымского федерального университета Лея Сорокина работает с раковыми клетками.

В Севастополе рассыпается старинная крепость Каламита. Еще один объект исторического наследия внуки могут не увидеть.

В Крыму хотят снова попробовать создать морской музей. В Крыму необходимо создать подводный музей.

Жители Ялты просят Аксенова сохранить исторический облик города. Инициативная группа жителей Ялты создала петицию, в которой призывает главу Крыма Сергея Аксенова и местные органы власти разобраться со строительством, которое «уродует исторический, культурный и природный облик Ялты».