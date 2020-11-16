С поправкой на пандемию: как хоронят на симферопольском кладбище

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Пандемия коронавируса не привела к резкому сокращению количества мест на симферопольском кладбище «Абдал».

Об этом сообщил директор МУП «Горритуал» Иван Вахрушев.

«Места есть и их достаточно много. Есть понимание, где в дальнейшем будем хоронить. Кроме того, нам выделят еще 100 гектаров, так что хоронить есть где. За время пандемии количество захоронений увеличилось, но не намного. Раньше в августе-сентябре хоронили 380-400 человек. В этом году – не более 300. В октябре приблизительно мы хоронили 400 человек, в этом году – 505 человек», - сообщил Вахрушев.

Он отметил, что есть изменения в ритуале захоронения.

«Наши сотрудники работают в костюмах, перчатках, очках. Гроб не открывается, его запечатывают еще в морге. Кроме того, стало гораздо меньше людей, которые приходят проводить умершего в последний путь. Не более 10-15 человек. Если подтвержденный COVID, то и того меньше – только близкие родственники. Похороны проходят с соблюдением социальной дистанции», - рассказал директор МУПа.

При этом отпевание покойников проходит за пределами храма.

«Сейчас умерших с подтвержденным коронавирусом в церковь не заносят и отпевают на улице или непосредственно возле могилы», - подытожил Вахрушев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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