Происшествия
С горы Аю-Даг эвакуировали туристов с детьми
В службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Аю-Даг в Крыму заблудились четверо туристов, 2 из них дети 9 и 11 лет.
В связи с темным временем суток потеряли ориентиры. Дальнейшее передвижение продолжать не могут. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации.
К месту немедленно выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы техники.
Спасатели прибыли к подножью горы Аю-Даг и в пешем порядке приступили к поисковым работам. С туристами была мобильная связь и они дали информацию о своем приблизительном местонахождении.
Через час и тридцать минут, сотрудниками «КРЫМ-СПАС» был установлен голосовой, а затем и визуальный контакт. Пострадавшие были обнаружены в районе мыса Монастырский. Спасатели эвакуировали пострадавших из горно – лесной зоны к служебному автомобилю, а затем транспортировали их в г. Алушта. В медицинской помощи туристы, не нуждались, — рассказали в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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