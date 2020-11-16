Бизнес
Россиян стали вдвое чаще увольнять с работы из-за постов в соцсетях
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С 2011 года работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников из-за постов в социальных сетях.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob, пишет Радио Свобода.
Эксперты опросили представителей одной тысячи компаний и более полутора тысяч экономически активных россиян из разных частей страны.
В 2020 году увольнения сотрудников из-за публикации в блогах или социальных сетях происходили в каждой десятой компании. В 2011 году такие увольнения происходили в 5 процентах организаций.
Работодатели стали чаще просматривать профили в соцсетях кандидатов на должность. По подсчетам сервиса, в 2011 году большинство компаний (58%) не просматривали профили на этапе подбора кадров, в этом году – только 44 процента.
Внимательнее стали и сотрудники. Согласно результатам опроса, 46 процентов работающих россиян публикуют посты, ставят лайки и комментируют в соцсетях, принимая во внимание, что работодатель может просматривать их страницы. В 2011 году об этом задумывались 37% опрошенных. Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре их страниц в сетях работодателем – 50 процентов против 42 процентов. Также чаще о такой возможности думают работающие россияне – 47 процентов против 44 процентов безработных.
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