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Власть

Реальное число севастопольцев будет подсчитано в 2021 году

15:13 понедельник, 16 ноября 2020
Севастополь
Реальное число севастопольцев будет подсчитано в 2021 году

фото © ruinformer.com

Севастополь готовится решить одну из важных проблем - узнать точное число горожан. Выполнить эту задачу поможет Всероссийская перепись населения, запланированная на 2021 год, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своих страницах в соцсетях.

По словам главы города, вопрос был поднят во время его рабочей поездки в Москву в разговоре с руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павлом Малковым.

«Обсудили с ним важную проблему для Севастополя: приведение к реальности статистики по количеству живущих в Севастополе. Ведь именно официальные данные используются при работе с федеральным центром. Нормативы финансирования также считаются как раз по статистике, а наше здравоохранение и образование несет нагрузку по фактическому числу горожан», — уточнил глава Севастополя.

Развожаев отметил, что Росстат будет активнее сверять данные с севастопольской полицией по вопросам миграции.

Кроме того, на встрече обсудили Всероссийскую перепись. От качества ее проведения в Севастополе будет зависеть, удастся ли, наконец, узнать реальное число севастопольцев.

О том, что официальная статистика значительно расходится с реальными цифрами, Развожаев говорил еще в апреле, объясняя, почему в городе было развернуто вдвое больше коронавирусных коек, чем предписывали официальные нормы.

«Мы изначально, понимая, что по статистике у нас необходимо было разворачивать коек на 450000 человек, сразу приняли решение разворачивать вдвое больше. Потому что даже по потреблению воды и хлеба очевидно, что в Севастополе проживает более 700000 человек», — сообщил тогда Михаил Развожаев на совещании с президетом Путиным.

Кроме того, в апреле расхождения между официальной статистикой и реальным числом горожан выявило распоряжение главы города о выплате севастопольским родителям денежной помощи в связи с пандемией.

Тогда выяснилось, что из 80 тысяч школьников и детсадовцев только 30 тысяч официально зарегистрированы в Севастополе. В связи с этим было принято решение выплачивать деньги по факту обращения, а не по прописке.

В тексте использованы материалы: Форпост

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