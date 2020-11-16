Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 16 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 73 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 95 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 89 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью около 2 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 91 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 15, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 28, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 19, в Турции - 25, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На следующей неделе в Крым придет холодный ветер. На следующей неделе полуострова достигнет северо-восточный ветер.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 14 ноября.

Чего ждать крымчанам от погоды на выходных. Прохладная погода без осадков будет ждать крымчан на выходных.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 13 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 13 ноября.