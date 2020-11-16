Появились подтверждения тому, что разрушает Херсонес

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Расчеты ученых помогут понять динамику разрушения Древнего города.

Уровень моря в Карантинной бухте Севастополя за последнюю тысячу лет вырос примерно на 2,8 м. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные учеными на берегу бухты, где расположены руины древнего города Херсонес Таврический, пишет ТАСС со ссылкой на заведующего отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрея Букатова.

«Ромбовидная башня» в Карантинной бухте была открыта еще в 1960-х годах. Однако детально она не была изучена: видимость под водой в этой части бухты обычно составляет не более метра, и осмотреть башню в целом без технических приемов невозможно.

Используя современные методы исследований, археологи смогли в прошлом году составить фотоплан и 3D-модель объекта. В этом году исследования были продолжены.

«В районе «ромбовидной башни», у ее северо-восточного угла, нами был заложен раскоп. В итоге мы выяснили, что башня сохранилась на высоту трех рядов кладки - в сумме 1,3 м. Более того, мы смогли уточнить, какая часть башни находилась ближе всего к урезу воды. Эта информация позволяет нам сделать вывод, что за прошедшее время (сейчас считается, что башня построена в IX-X вв нашей эры) уровень моря поднялся на 2,8 м <...> Именно на такой глубине от современного уровня моря залегает ее основание», – рассказал Букатов.

Он пояснил, что динамика погружения берега под воду в разных районах побережья разнится: это зависит не только от повышения уровня моря, но и от того, опускается ли прибрежный участок суши в результате тектонических процессов. Сейчас море разрушает берега Херсонеса, подмывает сохранившиеся руины города - и понимание скорости наступления моря важно для ученых, изучающих древний город. Неизвестными остаются многие моменты - например, до сих пор неизвестно, где точно располагался городской порт.

Букатов добавил, что также ученые изучили остатки сооружения, которое впервые было обнаружено рядом с ромбовидной башней в 2019 году. Благодаря современным технологиям ученые смогли составить фотоплан и получили схему остатков сооружения. Предположительно, оно также предназначалось для обороны города, но для уточнения деталей требуются дополнительные исследования.

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