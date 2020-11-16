Под Севастополем снесут популярный детский лагерь

фото © Татьяна Щербакова /Facebook

От некогда популярного места детского отдыха сегодня остались обветшалые постройки и воспоминания.

Детский лагерь «Алсу» в Севастополе готовят к сносу. По словам руководителя автономного образовательного учреждения «Планета детства» Сергея Гриднева, накануне вышло постановление правительства города о списании всех объектов, расположенных на территории лагеря, сейчас идет конкурсная процедура на их снос и утилизацию.

«Все оказалось чуть дольше, чем мы думали. Перед тем, как списать, нужно знать, что списывать, а перед тем, как списывать, надо провести инвентаризацию <имущества>. Поэтому в первую очередь мы провели инвентаризацию и учет всех строений, сделали экспертизу, что они не годные, сейчас мы это все вывезем и утилизируем», - пояснил Гриднев.

Перспективу дальнейшего развития территории лагеря, отметил он, предстоит еще решить - там однозначно будет детский лагерь, но какой тематики и на какое количество детей, пока не ясно. При этом, подчеркнул Сергей Гриднев, назначение земельного участка определено под детский оздоровительный лагерь, и менять его не планируется.

«Земля там зарегистрирована, она находится в собственности Севастополя и передана в оперативное управление «Планете детства», - уточнил он.

Строительство нового лагеря обойдется городу в большую сумму, источник которой еще предстоит определить.

По словам Сергея Гриднева, вариантов несколько: это могут быть деньги местного и федерального бюджетов, средства федеральной целевой программы или же финансы Минобороны РФ, если, по предложению департамента образования, совместно с военным ведомством здесь будет строиться детский лагерь военно-патриотической тематики. Решить это предстоит депутатам заксобрания и профильным структурам правительства города.

«В любом случае «Планета детства» - это организация отдыха и оздоровления, мы не строители. Мы можем проводить какой-то текущий ремонт, можем делать необходимые работы в минимальном объеме для организации отдыха и оздоровления, но не можем строить», - подчеркнул Сергей Гриднев.

Однако пока говорить о будущем строительстве рано, до этого предстоит решить вопрос с инженерными коммуникациями – на территории лагеря никогда не было водопровода, поэтому прокладывать его придется из соседних населенных пунктов.

«Мы сейчас готовим площадку, а дальше депутаты, департамент образования, мы как эксплуатирующая организация принимаем решение, что мы тут делаем дальше», - отметил Гриднев.

По мнению депутата городского заксобрания Татьяны Щербаковой, самым правильным решением будет создание на месте «Алсу» военно-патриотического лагеря, как и задумывалось изначально.

В тексте использованы материалы: Форпост

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