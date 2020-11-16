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Платный вход и контроль туристов фотоловушками: что ждет заповедники Крыма
фото © Новости Крыма
Крымские заповедники являются уникальным творением природы, однако людьми это не ценится — земли нагло распродают, леса сжигают, на зверей устраивают бесконтрольную охоту.
До 2019 года особо охраняемые природные территории Крыма находились в ведении республиканских властей. Меньше года назад в России создали новую структуру — ФГБУ «Заповедный Крым», которая займется контролем и охраной заповедных территорий. В его управление передали заповедники «Ялтинский горнолесной», «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова», а также государственные природные заказники федерального значения «Малое филлофорное поле» и «Каркинитский».
О том, чем занимается организация, рассказал директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.
«Заповедный Крым» был создан распоряжением правительства в конце ноября 2019 года, а само учреждение юридически появилось в апреле этого года. По сути, оно работает пока полгода».
Необходимость в передаче заповедных территорий и федеральных заказников из ведения Республики Крым в федеральное подчинение возникла в связи с рядом объективных причин.
Во-первых, это увеличивает их статус и усиливает охранный режим территорий, управление происходит из единого центра — это лучше, нежели управление республикой или административной единицей.
Прогулки по заповедникам для туристов и местных жителей пока бесплатные, но с обязательным получением пропуска и утверждением маршрута прогулки. При этом до конца года Минприроды России, скорее всего, утвердит направленные на согласование расценки, в которых «Заповедный Крым» предложил установить плату за посещение заповедников в размере 200 рублей. Для жителей полуострова предлагается оставить проход бесплатным.
Во многих регионах России платный вход — уже давняя практика: посещение заповедных зон по разрешению, а также взимание платы за посещение этих территорий регулируется законом.
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