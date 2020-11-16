Немного о битумной черепице

Создавая сплошной и абсолютно герметичный слой, защищающий от любых атмосферных осадков и в целом непогоды. Битумные пластины смогут дополнить практически любое стилевое решение за счет широкой палитры цветов, разнообразия коллекций и форм.

Виды нарезки гонтов:

• Шестигранник;

• Прямоугольник;

• Сота;

• Драконий зуб;

• Ромб (аккорд);

• Кирпич (прямоугольник);

• Деревянная дранка;

• Сланец.

Каждая из пластин может быть однослойной, двухслойной или трехслойной. Особенность только в объеме кровельного покрытия. Чем больше слоев, тем более изящный рельеф.

Стоимость гибкой кровли?

Да, если сравнивать с металлочерепицей, то однозначно мягкая кровля дороже, но вопреки этому, она не считается дорогостоящим материалом. А находится в «золотой середине», между натуральным и металлическим покрытием. За счет чего такая цена? Сейчас узнаете преимущества битумного полотна и этот вопрос вас больше не потревожит.

Достоинства:

• Звукоизоляция. Под металлической крышей без должного утеплителя жить достаточно дискомфортно из-за сильного шума. А рассматриваемый нами вариант самостоятельно поглощает как звуки дождя, так и града.

• Длительный срок службы. Покупая материал по «средней» цене, действует расширенная гарантия — ее срок может составлять до 30 лет. На товары «премиум» класса, гарантия может доходить и до 55 лет!

• Легкость в монтаже. Легко режется, устанавливается и крепится. Вам не надо обладать многолетним опытом в этой сфере для того, чтобы прибить гонты к подложке.

• Экономичность. Совершая монтаж, отходы составляют примерно - 4%. В то время как у металлочерепицы около - 30%

• Большой выбор цветовых решений. За счет многообразия минеральной посыпки у вас в распоряжении широкая палитра цветов в любой форме гонта.

• Теплоизоляция. Низкая передача холода. Благодаря этому не потребуется дополнительный толстый утеплитель, будет достаточно стандартного кровельного «пирога».

• Ремонтопригодность. Одно из основных преимуществ мягкой черепицы. Процент дефектов крайне мал, но даже если вам потребовалось провести ремонт, всегда можно произвести поштучную замену элемента.

• Высокий уровень стойкости к коррозии, химически активным веществам, распространению грибков и плесени.