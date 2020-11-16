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Немного о битумной черепице

15:09 понедельник, 16 ноября 2020
Немного о битумной черепице

фото © Новости Крыма

Крыша вашего дома со сложной конфигурацией? Тогда мягкая кровля то, что вам нужно!

На протяжении долгих лет, а точнее нескольких десятилетий предпочтение в кровле отдают битумной черепице. Небольшой размер гонтов и их отличительное свойство «гибкость» безупречно покрывают все выступы, заломы и углы.

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Создавая сплошной и абсолютно герметичный слой, защищающий от любых атмосферных осадков и в целом непогоды. Битумные пластины смогут дополнить практически любое стилевое решение за счет широкой палитры цветов, разнообразия коллекций и форм.

Виды нарезки гонтов:

• Шестигранник;

• Прямоугольник;

• Сота;

• Драконий зуб;

• Ромб (аккорд);

• Кирпич (прямоугольник);

• Деревянная дранка;

• Сланец.

Каждая из пластин может быть однослойной, двухслойной или трехслойной. Особенность только в объеме кровельного покрытия. Чем больше слоев, тем более изящный рельеф.

https://krov-systems.ru/category/bitumnaya-cherepicza/

Стоимость гибкой кровли?

Да, если сравнивать с металлочерепицей, то однозначно мягкая кровля дороже, но вопреки этому, она не считается дорогостоящим материалом. А находится в «золотой середине», между натуральным и металлическим покрытием. За счет чего такая цена? Сейчас узнаете преимущества битумного полотна и этот вопрос вас больше не потревожит.

Достоинства:

• Звукоизоляция. Под металлической крышей без должного утеплителя жить достаточно дискомфортно из-за сильного шума. А рассматриваемый нами вариант самостоятельно поглощает как звуки дождя, так и града.

• Длительный срок службы. Покупая материал по «средней» цене, действует расширенная гарантия — ее срок может составлять до 30 лет. На товары «премиум» класса, гарантия может доходить и до 55 лет!

• Легкость в монтаже. Легко режется, устанавливается и крепится. Вам не надо обладать многолетним опытом в этой сфере для того, чтобы прибить гонты к подложке.

• Экономичность. Совершая монтаж, отходы составляют примерно - 4%. В то время как у металлочерепицы около - 30%

• Большой выбор цветовых решений. За счет многообразия минеральной посыпки у вас в распоряжении широкая палитра цветов в любой форме гонта.

• Теплоизоляция. Низкая передача холода. Благодаря этому не потребуется дополнительный толстый утеплитель, будет достаточно стандартного кровельного «пирога».

• Ремонтопригодность. Одно из основных преимуществ мягкой черепицы. Процент дефектов крайне мал, но даже если вам потребовалось провести ремонт, всегда можно произвести поштучную замену элемента.

• Высокий уровень стойкости к коррозии, химически активным веществам, распространению грибков и плесени.

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Структура и состав.

Сверху — вниз

1. Цветная минеральная посыпка — Используется в качестве декоративного (эстетического) слоя.

2. Стеклохолст — Основа «пирога», состоит из стеклянных волокон, свалянных между собой и образующих цельное полотно.

3. SBS-модифицированный битум — Улучшает физико-химические свойства.

4. Полиэтилен — препятствует прямому контакту модифицированного битума и самоклеящейся пленки.

5. Самоклеящаяся пленка — обеспечивает надежную фиксацию перед окончательным монтажом.

6. Съемный защитный слой — препятствует склеиванию элементов между собой.

Есть вопросы?

Выбор материала для кровли – ответственное решение. Но, если вы остановились на битумной черепице, тогда предлагаем вам широкий ассортимент в каталоге https://krov-systems.ru/category/bitumnaya-cherepicza/ Компания «Кровельные системы» всегда поможет с выбором кровельного материала! Закажите бесплатную консультацию, и наши специалисты свяжутся с Вами в удобно для Вас время!

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