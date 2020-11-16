Бизнес
Немного о битумной черепице
фото © Новости Крыма
Крыша вашего дома со сложной конфигурацией? Тогда мягкая кровля то, что вам нужно!
На протяжении долгих лет, а точнее нескольких десятилетий предпочтение в кровле отдают битумной черепице. Небольшой размер гонтов и их отличительное свойство «гибкость» безупречно покрывают все выступы, заломы и углы.
Создавая сплошной и абсолютно герметичный слой, защищающий от любых атмосферных осадков и в целом непогоды. Битумные пластины смогут дополнить практически любое стилевое решение за счет широкой палитры цветов, разнообразия коллекций и форм.
Виды нарезки гонтов:
• Шестигранник;
• Прямоугольник;
• Сота;
• Драконий зуб;
• Ромб (аккорд);
• Кирпич (прямоугольник);
• Деревянная дранка;
• Сланец.
Каждая из пластин может быть однослойной, двухслойной или трехслойной. Особенность только в объеме кровельного покрытия. Чем больше слоев, тем более изящный рельеф.
Стоимость гибкой кровли?
Да, если сравнивать с металлочерепицей, то однозначно мягкая кровля дороже, но вопреки этому, она не считается дорогостоящим материалом. А находится в «золотой середине», между натуральным и металлическим покрытием. За счет чего такая цена? Сейчас узнаете преимущества битумного полотна и этот вопрос вас больше не потревожит.
Достоинства:
• Звукоизоляция. Под металлической крышей без должного утеплителя жить достаточно дискомфортно из-за сильного шума. А рассматриваемый нами вариант самостоятельно поглощает как звуки дождя, так и града.
• Длительный срок службы. Покупая материал по «средней» цене, действует расширенная гарантия — ее срок может составлять до 30 лет. На товары «премиум» класса, гарантия может доходить и до 55 лет!
• Легкость в монтаже. Легко режется, устанавливается и крепится. Вам не надо обладать многолетним опытом в этой сфере для того, чтобы прибить гонты к подложке.
• Экономичность. Совершая монтаж, отходы составляют примерно - 4%. В то время как у металлочерепицы около - 30%
• Большой выбор цветовых решений. За счет многообразия минеральной посыпки у вас в распоряжении широкая палитра цветов в любой форме гонта.
• Теплоизоляция. Низкая передача холода. Благодаря этому не потребуется дополнительный толстый утеплитель, будет достаточно стандартного кровельного «пирога».
• Ремонтопригодность. Одно из основных преимуществ мягкой черепицы. Процент дефектов крайне мал, но даже если вам потребовалось провести ремонт, всегда можно произвести поштучную замену элемента.
• Высокий уровень стойкости к коррозии, химически активным веществам, распространению грибков и плесени.
Структура и состав.
Сверху — вниз
1. Цветная минеральная посыпка — Используется в качестве декоративного (эстетического) слоя.
2. Стеклохолст — Основа «пирога», состоит из стеклянных волокон, свалянных между собой и образующих цельное полотно.
3. SBS-модифицированный битум — Улучшает физико-химические свойства.
4. Полиэтилен — препятствует прямому контакту модифицированного битума и самоклеящейся пленки.
5. Самоклеящаяся пленка — обеспечивает надежную фиксацию перед окончательным монтажом.
6. Съемный защитный слой — препятствует склеиванию элементов между собой.
Есть вопросы?
Выбор материала для кровли – ответственное решение. Но, если вы остановились на битумной черепице, тогда предлагаем вам широкий ассортимент в каталоге https://krov-systems.ru/category/bitumnaya-cherepicza/ Компания «Кровельные системы» всегда поможет с выбором кровельного материала! Закажите бесплатную консультацию, и наши специалисты свяжутся с Вами в удобно для Вас время!
Ранее Новости Крыма сообщали:
Трое российских медиков заболели коронавирусом после вакцинации. В Минздраве РФ пояснили, почему российская вакцина не сработала.
Половина заболевших севастопольцев лечится от «короны» дома. В Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19 за прошедшие сутки.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Крыму. Ситуация с коронавирусом в Крыму значительно не поменялась, тенденция к росту числа заболевших сохраняется, заявила журналистам руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
Тест на COVID-19 наиболее точен на восьмой день после заражения. Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 наступает на восьмой день после заражения, или на третий после появления первых симптомов.
Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму
Отмена массовых мероприятий в период новогодних каникул повлечет крупные потери для туриндустрии в Крыму и лишит многих крымчан рабочих мест.
Личную гвардию Аксенова лишают единственного жилья
Симферопольская горадминистрация выселяет из общежития семьи «крымских ополченцев».
Американская компания объявила о вакцине от COVID-19 с эффективностью в 94,5%
Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от коронавируса во время третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5% случаев.
«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды»
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.
вчера
Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19
В Севастополе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.
Поиск в новостях Крыма
Рубрики
Актуальные сюжеты
Социальные сети
RSS
Актуально
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.
О проекте | Политика конфидициальности