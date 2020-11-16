На дорогах Крыма увеличилась смертность

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Число погибших в ДТП на крымских дорогах увеличилось с начала года на 4%.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.

«За январь – сентябрь 2020 года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 173 человека, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2019 года (166 человек)», – говорится в сообщении.

В структуре погибших от ДТП за указанный период текущего года 54% находились внутри транспортного средства, 24% составили пешеходы и 22% – велосипедисты или мотоциклисты.

По данным Крымстата, показатель смертности в ДТП за девять месяцев 2020 года составил 1% умерших от всех причин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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