Происшествия
На дорогах Крыма увеличилась смертность
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Число погибших в ДТП на крымских дорогах увеличилось с начала года на 4%.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.
«За январь – сентябрь 2020 года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 173 человека, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2019 года (166 человек)», – говорится в сообщении.
В структуре погибших от ДТП за указанный период текущего года 54% находились внутри транспортного средства, 24% составили пешеходы и 22% – велосипедисты или мотоциклисты.
По данным Крымстата, показатель смертности в ДТП за девять месяцев 2020 года составил 1% умерших от всех причин.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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