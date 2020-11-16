Власть
Личную гвардию Аксенова лишают единственного жилья
фото © Новости Крыма
Симферопольская горадминистрация выселяет из общежития семьи «крымских ополченцев».
Бывших участников «народного ополчения Республики Крым» — личной гвардии главы региона Сергея Аксенова — лишают единственного жилья. Их выселяют из общежития, расположенного на улице Русской в Симферополе, власти столицы РК. Суд, куда с соответствующими исками обратилась горадминистрация, уже удовлетворил пять заявлений, сообщила супруга экс-ополченца Екатерина Зозуля.
Она рассказала, что при заселении в 2015 году общежитие было нежилым — отсутствовали электричество, вода, канализация, окна. Были только ободранные заплесневшие стены и горы мусора. Ополченцы привели здание в порядок, вложив немало сил и денег — каждая семья, по словам Екатерины Зозули, потратила не одну сотню тысяч рублей (многие влезли в долги, которые выплачиваются до сих пор), были заключены договора с ресурсными предприятиями, услуги которых добросовестно оплачиваются.
«Заселялись мы по договору спецнайма, но нам обещали через год-два после заселения, что сможем оформить договора соцнайма и прописку, — рассказала женщина. — У нас, у каждой семьи, пытаются забрать по 20-30 кв. м, которые являются единственным для нас жильем! Мы рассчитывали, что обещанное (чиновниками — прим.) будет выполнено. Как можно выселить семьи с детьми, прекрасно зная, что нам некуда идти и мы останемся на улице?! Как можно спокойно закрыть на это глаза?! На носу зима, зимние праздники, сейчас непростая ситуация с коронавирусной инфекцией».
Семьи ополченцев просили о помощи и администрацию Симферополя, и главу Крыма Аксенова, который использовал их для решения различных задач, и депутата Госдумы Михаила Шеремета, исполнявшего волю Аксенова и командовавшего ополчением.
«И было сказано, что у нас все хорошо и нас не оставят в беде! — отметила Екатерина Зозуля. — В 2014 году обещали золотые горы! Как можно поступить с теми, кто охраняли порядок и безопасность тогда в столь напряженной ситуации в Крыму?! Чего же стоят ваши слова и обещания?! Вот такая получается забота о своих гражданах?!Когда нужны были — обещания лились полноводной рекой, а когда стали ненужными — выгоняют на улицу, как собак!».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Личную гвардию Аксенова лишают единственного жилья
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