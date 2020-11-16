Критическая нехватка: графики подачи воды в Симферополе будут ужесточать

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Госпредприятие «Вода Крыма» со вторника в тестовом режиме начнет применять новые графики подачи воды в Симферополе.

Жители крымской столицы смогут пользоваться водой в домах лишь по четыре часа в день.

«В связи с критическими уровнями водохранилищ и для недопущения мертвых объемов, а также до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: вторник – четверг с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00, пятница – воскресенье с 18.00 до 22.00», – сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Подача воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах по графикам осуществляется с полуночи 24 августа. Позже ограничения подачи воды ввели и в других регионах Крыма. Графики подачи могут сохраняться до декабря следующего года.

Сейчас жители получают воду в среднем по шесть часов в день.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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