Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе зафиксировали еще более сильное ухудшение качества воды ● Жители крымского села пожаловались на недельное отсутствие воды ● Водохранилища Севастополя оказались вне закона ● По примеру Израиля: в Крыму предложили закольцевать все водохранилища ● В Крыму будут ловить и наказывать всех кто подключается к воде без разрешения
Критическая нехватка: графики подачи воды в Симферополе будут ужесточать
фото © Новости Крыма
Госпредприятие «Вода Крыма» со вторника в тестовом режиме начнет применять новые графики подачи воды в Симферополе.
Жители крымской столицы смогут пользоваться водой в домах лишь по четыре часа в день.
«В связи с критическими уровнями водохранилищ и для недопущения мертвых объемов, а также до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: вторник – четверг с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00, пятница – воскресенье с 18.00 до 22.00», – сообщили в пресс-службе госпредприятия.
Подача воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах по графикам осуществляется с полуночи 24 августа. Позже ограничения подачи воды ввели и в других регионах Крыма. Графики подачи могут сохраняться до декабря следующего года.
Сейчас жители получают воду в среднем по шесть часов в день.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Водный кризис
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