Бизнес
Изучаем металлочерепицу
фото © Новости Крыма
Металлочерепица — лучший выбор для кровли частого дома. Красивый и одновременно долговечный кровельный материал. Приобретающий все большую популярность в мире, не обойдя стороной и Крым.
С момента ее появления на рынке, продажи только увеличиваются. Давно известные покрытия из оцинкованного железа отличаются целым рядом технологических преимуществ. Чаще всего используют на скатных крышах частных и общественных объектов с уклоном не менее 11°. Хотите узнать подробности? Тогда эта статья для вас!
Перед покупкой надо знать:
• сколько миллиметров сталь (от 0,45мм до 0,5 мм.);
• приблизительную массу цинка;
• высоту волны;
Исходя из ваших потребностей:
• ширину пласта металла;
• а также его длину;
Какие есть виды профиля?
Их представлено около 15, но основные это:
- Монтеррей
- Элит
- Супер Монтеррей
- Супер Монтеррей Металлопрофиль
- Валенсия
- Финнера
Чем покрывают сталь?
Долговечность и внешний вид зависит от того, каким именно покрытием она обработана.
• Полиэстер (PE) Самая распространенная. Имеет глянцевый внешний вид. Низкая стойкость к механическим воздействиям.
• Матовый полиэстер (Matt PE, Purex) Повышенная стойкость к ультрафиолетовым лучам.
• Полидифторит (PVDF) Отталкивает грязь. Лучше всего подходит для оформления фасадов.
• Пурал (Pural) По своим качествам лучший защитный полимер.
• Пластизол (PVC) Толщина покрытия позволяет создавать рельеф. Но, не устойчив к уф-лучам.
Главное отличие — технические характеристики и качество сырья. Вы точно найдете подходящий вариант для крыши вашего дома.
Достоинства металлочерепицы:
• Стойкость к перепадам температур, за счет этого можно проводить работы в любое время года, при любой погоде.
• Преимущественным достоинством, является — дешевизна, его стоимость на много дешевле керамической или битумной черепицы.
• Количество отходов значительно сократиться, если тщательно все рассчитать. Остается только резка по индивидуальным меркам.
• Также это один из невесомых видов покрытия, который не создает давление на фундамент здания. Подойдет для построек, не обладающих большой прочностью.
• Широкая палитра цветов и оригинальность профиля поможет реализовать или обыграть самые разные дизайнерские решения.
• Правильно подобранные стальные листы отлично имитируют классическую керамическую черепицу.
• Вам также поможет сэкономить, самостоятельный монтаж. Специальные навыки не потребуются.
• Гарантийный срок, приятно удивляет — до 45 лет, а при правильной установке может и больше.
• Неприхотливость в очищении. Вам не понадобиться помощь спецслужб и не надо выделять на это дополнительные траты, загрязнения легко смываются обычной водой.
• Новое поколение черепицы герметично примыкает листами друг к другу защищая от протечек и грязи.
• Это пожаробезопасный профиль, не поддерживающий горение.
• Не выгорает и сохраняет первоначальный сочный цвет. Не подвергается ультрафиолетовым лучам.
Где купить качественную металлочерепицу?
Если вам нужна эстетичная, функциональная, надежная кровля по доступной цене ― выбирайте металлочерепицу. Купить долговечную металлочерепицу вы сможете на сайте https://profnastil-smf.ru/metallocherepitsa. Наши сотрудники проконсультируют вас по характеристикам материалов, помогут подобрать их и предложат выгодные цены.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Немного о битумной черепице. Крыша вашего дома со сложной конфигурацией? Тогда мягкая кровля то, что вам нужно!
10 преимуществ поликарбоната. Девятнадцатый век - эпоха мушкетов и пушек. А также небывалых достижений в технике и науке. Вспомним ученого-изобретателя, Альфреда Эйнхорна он был отличный специалист в области химии, который известен изобретениями Novocaine и Polycarbonate.
Трое российских медиков заболели коронавирусом после вакцинации. В Минздраве РФ пояснили, почему российская вакцина не сработала.
Половина заболевших севастопольцев лечится от «короны» дома. В Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19 за прошедшие сутки.
Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму
Отмена массовых мероприятий в период новогодних каникул повлечет крупные потери для туриндустрии в Крыму и лишит многих крымчан рабочих мест.
Личную гвардию Аксенова лишают единственного жилья
Симферопольская горадминистрация выселяет из общежития семьи «крымских ополченцев».
Американская компания объявила о вакцине от COVID-19 с эффективностью в 94,5%
Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от коронавируса во время третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5% случаев.
«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды»
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.
вчера
Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19
В Севастополе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.
Поиск в новостях Крыма
Рубрики
Актуальные сюжеты
Социальные сети
RSS
Актуально
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.
О проекте | Политика конфидициальности