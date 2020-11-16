Изучаем металлочерепицу

Перед покупкой надо знать:

• сколько миллиметров сталь (от 0,45мм до 0,5 мм.);

• приблизительную массу цинка;

• высоту волны;

Исходя из ваших потребностей:

• ширину пласта металла;

• а также его длину;

Какие есть виды профиля?

Их представлено около 15, но основные это:

- Монтеррей

- Элит

- Супер Монтеррей

- Супер Монтеррей Металлопрофиль

- Валенсия

- Финнера

Чем покрывают сталь?

Долговечность и внешний вид зависит от того, каким именно покрытием она обработана.

• Полиэстер (PE) Самая распространенная. Имеет глянцевый внешний вид. Низкая стойкость к механическим воздействиям.

• Матовый полиэстер (Matt PE, Purex) Повышенная стойкость к ультрафиолетовым лучам.

• Полидифторит (PVDF) Отталкивает грязь. Лучше всего подходит для оформления фасадов.

• Пурал (Pural) По своим качествам лучший защитный полимер.

• Пластизол (PVC) Толщина покрытия позволяет создавать рельеф. Но, не устойчив к уф-лучам.

Главное отличие — технические характеристики и качество сырья. Вы точно найдете подходящий вариант для крыши вашего дома.

Достоинства металлочерепицы:

• Стойкость к перепадам температур, за счет этого можно проводить работы в любое время года, при любой погоде.

• Преимущественным достоинством, является — дешевизна, его стоимость на много дешевле керамической или битумной черепицы.

• Количество отходов значительно сократиться, если тщательно все рассчитать. Остается только резка по индивидуальным меркам.

• Также это один из невесомых видов покрытия, который не создает давление на фундамент здания. Подойдет для построек, не обладающих большой прочностью.

• Широкая палитра цветов и оригинальность профиля поможет реализовать или обыграть самые разные дизайнерские решения.

• Правильно подобранные стальные листы отлично имитируют классическую керамическую черепицу.

• Вам также поможет сэкономить, самостоятельный монтаж. Специальные навыки не потребуются.

• Гарантийный срок, приятно удивляет — до 45 лет, а при правильной установке может и больше.

• Неприхотливость в очищении. Вам не понадобиться помощь спецслужб и не надо выделять на это дополнительные траты, загрязнения легко смываются обычной водой.

• Новое поколение черепицы герметично примыкает листами друг к другу защищая от протечек и грязи.

• Это пожаробезопасный профиль, не поддерживающий горение.

• Не выгорает и сохраняет первоначальный сочный цвет. Не подвергается ультрафиолетовым лучам.