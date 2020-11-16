Иностранные самолеты продолжают вести разведку вблизи границ Крыма

Ежедневный интерес ВВС США к Черноморскому побережью России засвидетельствовал мониторинговый ресурс PlaneRadar.

На днях стратегический разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4A Global Tail, бортовой номер 04-2021, вылетел с авиабазы ​​Сигонелла и начал разведывательный полет вдоль побережья Черного моря. Традиционно для этих разведывательных полетов в центре внимания был Крымский полуостров: от Крымского моста до Севастополя. Интересно, что стратегический дрон после облета крымских границ, «нырнул» в воздушное пространство Грузии, а затем - в Украину.

Еще ранее был совершен аналогичный полет над Крымским полуостровом с авиабазы ​​Суда Бэй, расположенной на Крите. Оттуда взлетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер 62-4125.

Ранее, 14 сентября четыре российских истребителя Су-27 и Су-30 перехватили три американских бомбардировщика В-52 N над акваторией Черного моря.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России опасаются блицкрига Украины в Крыму. Российские военные эксперты допускают атаку Украины на Крымский полуостров с использованием Bayraktar TB2 турецкого производства.

«Спецназ начнет, основные силы поддержат»: в Украине разработали план освобождения Крым. Захватить инициативу, уничтожить важнейшую инфраструктуру, обеспечить ввод войск — на днях в Херсонской области состоялись учения спецназа ВСУ, на которых отрабатывалась операция по возвращению Крыма Украине.

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