Власть
Еще один севастополец получил крупную компенсацию за трехлетнее уголовное преследование
Гагаринский районный суд Севастополя удовлетворил иск местного жителя, который требовал компенсацию морального вреда, причиненного трехлетним уголовным преследованием.
Как сообщила пресс-служба суда, мужчина получил более 800 тыс рублей.
«Оправданный воспользовался своим правом и заявил гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Изучив все обстоятельства и доказательства по делу, Гагаринский районный суд взыскал в пользу истца 830 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Мужчина проходил обвиняемым по делу о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В феврале другой севастополец, также проходивший подозреваемым по этому уголовному делу, получил 800 тысяч рублей моральной компенсации.
По версии следствия, соучастники преступления проникли ночью в частный дом, связали проживавших там супругов, угрожали схожим с пистолетом оружием и угрожали дочери потерпевших.
«Все эти действия совершались, чтобы узнать у потерпевших местонахождение сейфа и ключей от него. Получив у хозяев дома требуемую информацию, злоумышленники забрали деньги, драгоценности и материальные ценности на сумму более 4,8 миллионов рублей», – уточнили в суде.
Севастопольца заключили под стражу, позже изменили меру пресечения на домашний арест, а потом и на подписку о невыезде и надлежащем поведении, на которой он находился вплоть до вынесения приговора по делу.
В ходе судебного следствия была установлена непричастность сначала одного, а затем и второго подозреваемого.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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