Еще один севастополец получил крупную компенсацию за трехлетнее уголовное преследование

Гагаринский районный суд Севастополя удовлетворил иск местного жителя, который требовал компенсацию морального вреда, причиненного трехлетним уголовным преследованием.

Как сообщила пресс-служба суда, мужчина получил более 800 тыс рублей.

«Оправданный воспользовался своим правом и заявил гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Изучив все обстоятельства и доказательства по делу, Гагаринский районный суд взыскал в пользу истца 830 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Мужчина проходил обвиняемым по делу о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В феврале другой севастополец, также проходивший подозреваемым по этому уголовному делу, получил 800 тысяч рублей моральной компенсации.

По версии следствия, соучастники преступления проникли ночью в частный дом, связали проживавших там супругов, угрожали схожим с пистолетом оружием и угрожали дочери потерпевших.

«Все эти действия совершались, чтобы узнать у потерпевших местонахождение сейфа и ключей от него. Получив у хозяев дома требуемую информацию, злоумышленники забрали деньги, драгоценности и материальные ценности на сумму более 4,8 миллионов рублей», – уточнили в суде.

Севастопольца заключили под стражу, позже изменили меру пресечения на домашний арест, а потом и на подписку о невыезде и надлежащем поведении, на которой он находился вплоть до вынесения приговора по делу.

В ходе судебного следствия была установлена непричастность сначала одного, а затем и второго подозреваемого.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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