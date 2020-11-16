Общество
Брянские «Бабкины внуки» записали песню об исходе Русской армии из Крыма
фото © bragazeta.ru
Брянский ансамбль «Бабкины внуки» записал песню «Уходили мы из Крыма» на стихи Николая Туроверова. Музыку сочинил руководитель ансамбля Владимир Латенков.
Ровно сто лет назад от крымских причалов ушли в море, в безвестность тысячи русских людей, которым не нашлось места в большевистской России. Тех, кто поверил марксистам и остался, убивали несколько лет. Во имя «новой жизни». Этот кровавый парадокс до сих пор остается знаком трагедии 1917 года.
− Тему песни подсказала передача Никиты Михалкова «Бесогон», посвященная Николаю Николаевичу Туроверову, русскому поэту, донскому казаку, офицеру русской и белой армий, участнику Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн, − рассказал «Брянским новостям» Владимир Латенков. − В ноябре 1920 года начался исход русской армии из Крыма. Николай Туроверов очень образно, в стихах, изложил историю исхода. Он сам это пережил, сам был участником этих событий. Мне стихи Туроверова запали в душу, и родилась музыка. Песня получилась приуроченной к столетию исхода русской армии из Крыма.
Владимир Латенков решил поделиться новым творением ансамбля с Никитой Михалковым − песню отослали режиссеру в Москву.
После публикации музыкального ролика в сети сразу стали появляться отклики, которые свидетельствуют о том, что брянский ансамбль знают по всей стране.
«Песня супер, наконец добавлю в плейлист новое от «Внуков», − пишет один из поклонников брянских соловьев. − Володя, знаю, сейчас читаешь. Жму руку тебе и твоим парням, люблю вас. Творите, вы нужны нам. Андрей, 44 года, из Сибири, русский. Был у вас на концерте в Кривошеино Томской области на празднике казачьей культуры».
Откликнулись из Севастополя: «Классная песня, замечательно спели, привет вам из Севастополя! Спасибо, братцы!»
Александр Мороков: «Прямо в душу! Сердечная благодарность вашему коллективу за ваше творчество!»
Илья Федоров: «Спасибо, дорогие наши «Внуки»! Прекрасное звучание, исполнено от души, как всегда!»
Samuel Larionov: «Спасибо за песню. А ведь мой дед еще был рожден в Российской Империи… Совсем недавно все это было − относительно истории. А тема предательства, к сожалению, это позор нашей истории. Предали Империю… Затем предали Союз… Хватит уже этих предательств, иначе наша цивилизация окончательно самоуничтожится. Ни один враг не мог победить Россию − она всегда проигрывала из-за предательств изнутри».
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 15 ноября. Сегодня, 15 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 14 ноября. Сегодня, 14 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Москвич выиграл в лотерею много денег и переедет на них в Крым. Рабочий из Москвы выиграл в лотерею почти три миллиона рублей и потратит их на переезд в Крым, сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».
В Крыму в ближайшие дни решат будут ли принимать туристов на Новый год. В течение 10 дней в Республике Крым будет принято решение о возможных ограничениях в период новогодних праздников.
Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений
За 15 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 37 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Брянские «Бабкины внуки» записали песню об исходе Русской армии из Крыма видео
Брянский ансамбль «Бабкины внуки» записал песню «Уходили мы из Крыма» на стихи Николая Туроверова. Музыку сочинил руководитель ансамбля Владимир Латенков.
Аксенов объявил о продлении в Крыму ограничений из-за COVID
В Республике Крым с 16 ноября и до особого распоряжения продлили запрет на посещение во всех стационарных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.
«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды»
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.
24 часа назад
В двух поликлиниках Симферополя скончались врачифото
17 часов назад
В Крыму на Ай-Петри погиб мужчина
16 часов назад
Из Севастополя исчезают воробьи
Люди, птицы, звери и даже дома — все против серых городских жителей.