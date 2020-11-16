Брянские «Бабкины внуки» записали песню об исходе Русской армии из Крыма

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Брянский ансамбль «Бабкины внуки» записал песню «Уходили мы из Крыма» на стихи Николая Туроверова. Музыку сочинил руководитель ансамбля Владимир Латенков.

Ровно сто лет назад от крымских причалов ушли в море, в безвестность тысячи русских людей, которым не нашлось места в большевистской России. Тех, кто поверил марксистам и остался, убивали несколько лет. Во имя «новой жизни». Этот кровавый парадокс до сих пор остается знаком трагедии 1917 года.

− Тему песни подсказала передача Никиты Михалкова «Бесогон», посвященная Николаю Николаевичу Туроверову, русскому поэту, донскому казаку, офицеру русской и белой армий, участнику Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн, − рассказал «Брянским новостям» Владимир Латенков. − В ноябре 1920 года начался исход русской армии из Крыма. Николай Туроверов очень образно, в стихах, изложил историю исхода. Он сам это пережил, сам был участником этих событий. Мне стихи Туроверова запали в душу, и родилась музыка. Песня получилась приуроченной к столетию исхода русской армии из Крыма.

Владимир Латенков решил поделиться новым творением ансамбля с Никитой Михалковым − песню отослали режиссеру в Москву.

После публикации музыкального ролика в сети сразу стали появляться отклики, которые свидетельствуют о том, что брянский ансамбль знают по всей стране.

«Песня супер, наконец добавлю в плейлист новое от «Внуков», − пишет один из поклонников брянских соловьев. − Володя, знаю, сейчас читаешь. Жму руку тебе и твоим парням, люблю вас. Творите, вы нужны нам. Андрей, 44 года, из Сибири, русский. Был у вас на концерте в Кривошеино Томской области на празднике казачьей культуры».

Откликнулись из Севастополя: «Классная песня, замечательно спели, привет вам из Севастополя! Спасибо, братцы!»

Александр Мороков: «Прямо в душу! Сердечная благодарность вашему коллективу за ваше творчество!»

Илья Федоров: «Спасибо, дорогие наши «Внуки»! Прекрасное звучание, исполнено от души, как всегда!»

Samuel Larionov: «Спасибо за песню. А ведь мой дед еще был рожден в Российской Империи… Совсем недавно все это было − относительно истории. А тема предательства, к сожалению, это позор нашей истории. Предали Империю… Затем предали Союз… Хватит уже этих предательств, иначе наша цивилизация окончательно самоуничтожится. Ни один враг не мог победить Россию − она всегда проигрывала из-за предательств изнутри».

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