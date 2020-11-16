Архангельского сипа Арли выпустили в Крыму

Завершилась долгая эпопея краснокнижной птицы — сипа Арли. Завершилась благополучно.

Он был доставлен в Крым и отпущен на волю.

Летом прошлого года сипа из «Красной книги» поймали в окрестностях Архангельска. Выходили его в Центре помощи дикой фауне АНО «МАТА-МАТА». Больше года содержали, лечили, берегли… Были планы отправить Арли, так назвали сипа, в Крым самолетом. Но то зима, то рейсы отменяли из-за пандемии… Не сложилось. Вот и решили везти в Крым на машине. Акция дорогостоящая для абсолютно общественной организации. Объявили сбор пожертвований. Деньги собрали. И повезли. А вчера на странице Центра появилось сообщение с возвращением архангельского сипа в родное крымское небо.

И короткое сообщение Елены Фокиной: Все получилось! Благодарим всех-всех, кто помог Арли вернуться в родную природу!. Повезло сипу, что встретились ему люди неравнодушные, пишет newsnord.ru.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму неожиданно решили зарыбить остатки водохранилищ. В три крымских водохранилища – Ленинское, Феодосийское и Изобильненское – до конца года планируют запустить миллион мальков нескольких видов рыбы.

Облака не той системы: в Крыму объяснили, куда девался самолет для усиления осадков. Объем воды в трех водохранилищах, питающих Симферополь, не превышает 12 млн кубометров.

В трех городах Крыма продолжают фиксировать загрязнение воздуха. В Крыму за первую неделю ноября повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Красноперекопске, Севастополе и Ялте.

У берегов Севастополя выявлены десятки источников загрязнения моря. С помощью спутниковых данных в течение последних нескольких лет выявлены десятки новых источников пленочных загрязнений на акваториях вблизи Севастополя.