Американская компания объявила о вакцине от COVID-19 с эффективностью в 94,5%

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Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от коронавируса во время третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5% случаев.

Об этом говорится на сайте компании.

В исследованиях приняли участие более 30 тысяч добровольцев. Первый промежуточный анализ показал, что через две недели после введения второй дозы вакцины COVID-19 заболели 95 участников исследования. 90 из 95 человек получали плацебо, пятеро – вакцину, сообщает «Настоящее время».

Другой точкой исследований были тяжелые случаи, заболевших COVID-19. Всего, как указано в протоколах обследования, было 11 тяжелых случаев, все они были в группе плацебо, говорится в сообщении компании.

Вакцина Moderna называется mRNA-1273. Компания, основываясь на полученных промежуточных данных по безопасности и эффективности, планирует подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)​, чтобы получить разрешение на ее использование. Разрешение на экстренное использование может быть выдано уже до конца года.

9 ноября Pfizer и BioNTech заявили о 90%-ной эффективности во время третьей фазы клинических испытаний разрабатываемой ими вакцины. В испытаниях вакцины Pfizer участвуют около 44 тысяч добровольцев.

По данным ВОЗ, сейчас в разработке находятся свыше сотни разнообразных препаратов от коронавируса. В организации отмечают, что вакцина должна пройти три фазы клинических испытаний, до третьей фазы испытаний дошли около десяти вакцин из разных стран.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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