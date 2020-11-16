Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский врач объяснила, когда не нужно делать КТ ● В двух поликлиниках Симферополя скончались врачи ● Стали ли крымчане чаще обращаться к психологу во время пандемии ● Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе ● Два человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Аксенов объявил о продлении в Крыму ограничений из-за COVID
фото © meduza.io
В Республике Крым с 16 ноября и до особого распоряжения продлили запрет на посещение во всех стационарных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.
Соответствующие изменения были внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
Речь идет о медицинских организациях, домах ребенка, детских домах, интернатах и других подобных организациях, притом не только государственных, которые находятся в ведении Министерства здравоохранения и Министерства соцзащиты республики, но и частных независимо от их организационно-правовой формы.
Кроме того, изменения в указ продлили и работу сотрудников данных учреждений по сменам: каждая группа работников по-прежнему должна «заходить» на работу в интернат или детдом на 14 дней. Исключение составляют учреждения, подведомственные Министерству образования республики.
Также в ближайшее время республиканские власти намерены принять решение о возможных ограничениях для региона на период новогодних и январских праздников, чтобы заранее уведомить об этом жителей и гостей полуострова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В двух поликлиниках Симферополя скончались врачи. Скончались двое врачей, работавшие в поликлиниках Симферополя.
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