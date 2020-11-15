Власти Симферополя инвентаризировали все кладбища города

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Администрация Симферополя завершила процесс инвентаризации всех городских захоронений.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Владимир Паринов.

«У нас проведена работа по инвентаризации всех захоронений в городе. И это уже есть онлайн в официальном доступе – государственная информационная система «Память», куда можно зайти и в поиске найти могилу любого человека. Проинвентаризированы все кладбища Симферополя, там есть картографические материалы, все отмечено, геодезические характеристики захоронения», – отметил Паринов.

Ранее в администрации города заявили о нехватке мест для захоронения.

По данным властей, под действующими кладбищами в настоящее время находится 175 гектаров муниципальной земли. На сегодняшний день территорий городских кладбищ под захоронения не хватает. В Симферополе официально оформлены 18 объектов похоронного назначения. На трех из них проводятся захоронения. Остальные закрыты для захоронений в соответствии с постановлением администрации Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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