Власти Крыма выплатили субсидии пострадавшим от COVID-19 предприятиям

Власти Крыма выплатили субсидию 24,3 тысячи предприятий, которые относятся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса областям.

Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов, общая сумма выплат составила 1,4 млрд рублей.

«Доведены выплаты крымскому бизнесу по региональной субсидии для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Помощь в рамках данной субсидии получили 12,9 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, удовлетворено 24,3 тысячи заявок. Общая сумма по всем выплатам с начала действия соответствующего Закона Республики Крым составила более 1 миллиарда 387 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Аксенов напомнил, что прием заявок на получение субсидии закончился 31 октября. Субсидию получили те представители бизнеса, которые не подпали под действие норм постановления правительства РФ, определяющего федеральные меры поддержки. «В настоящее время идет подготовка реестра, в соответствии с которым планируется завершить выплаты по данной субсидии. В работе находятся еще 902 заявки. Предприятиям и предпринимателям средства дойдут в ближайшее время и в полном объеме», – добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что предприниматели получили 2,5 млрд рублей поддержки. Из них 1,6 млрд рублей это федеральная субсидия на поддержку занятости.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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