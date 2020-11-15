Власть
Власти Крыма выплатили субсидии пострадавшим от COVID-19 предприятиям
Власти Крыма выплатили субсидию 24,3 тысячи предприятий, которые относятся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса областям.
Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов, общая сумма выплат составила 1,4 млрд рублей.
«Доведены выплаты крымскому бизнесу по региональной субсидии для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Помощь в рамках данной субсидии получили 12,9 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, удовлетворено 24,3 тысячи заявок. Общая сумма по всем выплатам с начала действия соответствующего Закона Республики Крым составила более 1 миллиарда 387 миллионов рублей», – говорится в сообщении.
Аксенов напомнил, что прием заявок на получение субсидии закончился 31 октября. Субсидию получили те представители бизнеса, которые не подпали под действие норм постановления правительства РФ, определяющего федеральные меры поддержки. «В настоящее время идет подготовка реестра, в соответствии с которым планируется завершить выплаты по данной субсидии. В работе находятся еще 902 заявки. Предприятиям и предпринимателям средства дойдут в ближайшее время и в полном объеме», – добавил глава республики.
Ранее сообщалось, что предприниматели получили 2,5 млрд рублей поддержки. Из них 1,6 млрд рублей это федеральная субсидия на поддержку занятости.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Жить стало лучше»: в Крыму снизили прожиточный минимум. Размер прожиточного минимума для пенсионеров и трудоспособного населения за III квартал 2020 года уменьшен постановлением Совмина РК, сообщает пресс-служба Минтруда РК.
«Черноморнефтегаз» пытается взыскать миллиарды с «Крымгазсетей». Госпредприятие «Черноморнефтегаз» подало несколько исков в Арбитражный суд Республики Крым на республиканское ГУП «Крымгазсети» о взыскании денежных средств на общую сумму более 1,8 млрд рублей.
В Крыму утверждают, что наторговали с Украиной на 18 млн долларов. За 9 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Республики Крым с Украиной составил $18,4 млн. Это больше трети суммы всей торговли региона с другими государствами ($56,6 млн).
Количество выявленных поддельных купюр снизилось в Крыму. Специалисты Центробанка в июле-сентябре текущего года выявили в Крыму 70 поддельных купюр.
В Крыму все еще более двухсот новых заражений за сутки
За 14 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды» видео
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.
Константинова лишат побережья в Крыму
В Москве утверждают, что семейный бизнес спикера незаконно владеет землей Никитского ботсада.
12 ноября
Отельеры рассказали о бронировании в Крыму на новогодние праздники
По сравнению с Севастополем в Крыму активно бронируются места в отелях и гостиницах на новогодние праздники, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.