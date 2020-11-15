Вертолет морской авиации ЧФ нашел подлодку условного противника

Экипаж вертолета Ка-27М морской авиации Черноморского флота провел учение по поиску подлодки условного противника в Черном море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе учения вертолет Ка-27М применил опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей. Экипаж вертолета морской авиации успешно выполнил задачу поиска и передал полученные данные тактической группе противолодочных кораблей», – говорится в сообщении.

Вертолет поднялся в небо с одного из аэродромов в Крыму. В роли противника на учении была задействована одна из подводных лодок Черноморского флота. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил морской авиации ЧФ.

Вертолет Ка-27М является модернизированной модификацией противолодочного вертолета Ка-27ПЛ с обновленным целевым оборудованием для поиска подводных лодок противника.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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