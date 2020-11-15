В России опасаются блицкрига Украины в Крыму

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Российские военные эксперты допускают атаку Украины на Крымский полуостров с использованием Bayraktar TB2 турецкого производства.

По мнению аналитиков, представители украинской власти, вдохновившись успехами турецких ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов в ходе боев за Нагорный Карабах, могут использовать такую же технику для наступления на Крым, то есть попробовать реализовать свой собственный блицкриг.

Несмотря на то, что Россия позиционирует Крым как наиболее защищенную территорию, недавние успехи турецкой военной техники в карабахском конфликте, по некоторым дынным, уже заинтересовали украинское командование.

Байрактар ​​ТБ2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство — частная компания «Baykar Makina»

«Да, сейчас Крым обороняет 22-й армейский корпус Черноморского флота, в котором служат в основном контрактники. С моря полуостров контролируют корабли Черноморского флота — одного из самых современных и технологически продвинутых в ВМФ. Но Украина продолжает разрабатывать пути возвращения крымской территории под свой контроль, и не исключено, что турецкие БПЛА Bayraktar TB2 могут ей в этом помочь», - отмечают военные эксперты.

При этом аналитики заявляют, что на данный момент в Украине нет такой техники, что позволило бы Нацгвардии провести наступательные поползновения в сторону Крыма, однако такой дефицит военного оснащения заставляет украинских военных искать альтернативное вооружение у ближайших соседей — в частности, Турции.

«Bayraktar TB2 очень хорошо показали себя в ходе недавних военных столкновений Армении и Азербайджана, так что вероятность того, что Украина закупит себе несколько десятков единиц такой техники остается очень высокой», - отметили аналитики.

Разработка проекта началась в 2000-х фирмой «Baykar Makina». TB2 основан на более раннем Bayraktar TB1, впервые запущенном в 2009 году.

Первый полет состоялся в 2014 году. В июне и августе 2014 «Bayraktar TB2» побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Он находился в небе на высоте 8 км 24 часа 34 минуты.

В 2014 году БПЛА прошел боевое крещение во время операции в восточной Турции.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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