В Крыму все еще более двухсот новых заражений за сутки

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За 14 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 80 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завезены из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5904 человека.

Выздоровевших за весь период – 7805 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирусные будни: в России побит суточный антирекорд. В Российской Федерации за минувшие стуки выявлено более 22 тысяч лиц, заразившихся COVID-19.

Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом. За 13 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.

Роспотребнадзор в Крыму предрек тенденцию к росту COVID. В время ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Крыму стабилизировалась, но определенный рост еще возможен, поскольку полуостров только вступает в активную фазу сезонных респираторных заболеваний.