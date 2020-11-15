В Крыму вели незаконную добычу полезных ископаемых

В прокуратуре Крыма сообщают, что выявили незаконную добычу углеводородного сырья на территории Ленинского района.

Как отмечают в ведомстве, установлено, что предприятие на основании выданной ему лицензии, является пользователем Фонтановского месторождения полезных ископаемых.

«Для расположения мощностей, необходимых для осуществления добычи и переработки углеводородного сырья, в частности скважин, предприятие эксплуатирует земельные участки, один из которых используется не по целевому назначению, а второй – без правоустанавливающих документов», – сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что предприятие осуществляет деятельность «с использованием базы установок для подготовки газоконденсатного месторождения в отсутствие проектов восстановления загрязненных земель».

Руководителю предприятия вынесено представление, однако, как сказано в сообщении, действенных мер принято не было.

Указывается, что прокуратура обратилась в суд с требованием «о запрете деятельности по эксплуатации скважин до оформления правоустанавливающих документов на земельные участки, а также возложении обязанности по разработке проекта восстановления загрязненных земель».

По данным ведомства, требования надзорного ведомства суд удовлетворил.Название предприятия в сообщении прокуратуры не указывается, комментарии его руководства по судебному запрету также отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте мужчину приговорили к заключению в колонии за «нецензурные надписи» на санатории. Ялтинский горсуд приговорил двоих крымчан к году лишения свободы условно, и одного - к году в колонии-поселении за акт вандализма по отношению к объекту культурного наследия.

В суд Севастополя ушло дело дважды педофила. Злодей атаковал детей во дворах многоэтажек.

В Крыму браконьер-рецидивист получил срок. Керченский городской суд вынес приговор мужчине, который попался на браконьерстве, имея непогашенную судимость.

Жительницу Симферополя, убившую семилетнего сына, поместят в психиатрическую лечебницу. Верховный суд Крыма освободил жительницу Симферополя от уголовной ответственности за убийство семилетнего сына и принял решение поместить ее в психиатрическую лечебницу.