Власть
В Крыму вели незаконную добычу полезных ископаемых
В прокуратуре Крыма сообщают, что выявили незаконную добычу углеводородного сырья на территории Ленинского района.
Как отмечают в ведомстве, установлено, что предприятие на основании выданной ему лицензии, является пользователем Фонтановского месторождения полезных ископаемых.
«Для расположения мощностей, необходимых для осуществления добычи и переработки углеводородного сырья, в частности скважин, предприятие эксплуатирует земельные участки, один из которых используется не по целевому назначению, а второй – без правоустанавливающих документов», – сказано в сообщении.
В ведомстве утверждают, что предприятие осуществляет деятельность «с использованием базы установок для подготовки газоконденсатного месторождения в отсутствие проектов восстановления загрязненных земель».
Руководителю предприятия вынесено представление, однако, как сказано в сообщении, действенных мер принято не было.
Указывается, что прокуратура обратилась в суд с требованием «о запрете деятельности по эксплуатации скважин до оформления правоустанавливающих документов на земельные участки, а также возложении обязанности по разработке проекта восстановления загрязненных земель».
По данным ведомства, требования надзорного ведомства суд удовлетворил.Название предприятия в сообщении прокуратуры не указывается, комментарии его руководства по судебному запрету также отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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