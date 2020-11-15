В Крыму на Ай-Петри погиб мужчина

В Республике Крым на вершине горы Ай-Петри в районе зубцов произошла трагедия: мужчина разбился, упав приблизительно с 70-метровой высоты.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Согласно полученной информации, погиб молодой парень. Очевидцы, гулявшие на плато, сообщили, что мужчина сделал это сам. Они же вызвали местных спасателей. «Тело обнаружили, подняли наверх. Передали полиции», - пояснил собеседник.

Ранее, как сообщалось, сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь двум туристам, которые сорвались со скалы в районе горы Демерджи. Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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