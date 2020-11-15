В Крыму будут ловить и наказывать всех кто подключается к воде без разрешения

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Правоохранительные органы при необходимости могут быть привлечены для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму, из-за чего, в том числе, возникает дефицит воды на полуострове, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Ключевая проблема потерь - это воровство. Этим тоже надо заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало», - сказал Хуснуллин.

Поэтому, по его словам, программа по учету и контролю таких потерь, безусловно, даст определенные результаты. Вице-премьер добавил, что она должна появиться до 1 декабря.

«Мне обещали до 1 декабря дать уже полностью программу со всеми мероприятиями. У нас есть крупные мероприятия по ремонту, по забору, а вопросы с несанкционированным отбором воды, контролем, налаживанием учета - до 1 декабря мне обещали мне уже полностью утвержденную программу дать», - отметил Хуснуллин.

При этом сами сети на некоторых участках имеют износ за 70%, что означает, что вода просто утекает в землю, подчеркнул он. Вице-премьер добавил, что поэтому первая задача - это выявить места, где вода утекает по техническим причинам. Он пояснил, что официально потери по водоканалам заявляются до 50%. «Если мы 50% потерь ликвидируем, то у нас воды может хватить», - сказал Хуснуллин.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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