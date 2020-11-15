В двух поликлиниках Симферополя скончались врачи

Скончались двое врачей, работавшие в поликлиниках Симферополя.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Наталья Сергиенко была врачом-терапевтом и занимала должность заведующего терапевтическим отделением №3 ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4». Она посвятила медицине более 40 лет.

Сергей Холомянский скончался на 61 году жизни, посвятив медицине 32 года. Свою трудовую деятельность в должности врача-интерна он начала в 1988 году. С 1989 года продолжал бессменную работу врачом-терапевтом отделения медицинской профилактики ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3».

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