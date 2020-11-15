Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стали ли крымчане чаще обращаться к психологу во время пандемии ● Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе ● Два человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму все еще более двухсот новых заражений за сутки ● В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек
В двух поликлиниках Симферополя скончались врачи
Скончались двое врачей, работавшие в поликлиниках Симферополя.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Наталья Сергиенко была врачом-терапевтом и занимала должность заведующего терапевтическим отделением №3 ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4». Она посвятила медицине более 40 лет.
Сергей Холомянский скончался на 61 году жизни, посвятив медицине 32 года. Свою трудовую деятельность в должности врача-интерна он начала в 1988 году. С 1989 года продолжал бессменную работу врачом-терапевтом отделения медицинской профилактики ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3».
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.
Два человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Крыму все еще более двухсот новых заражений за сутки. За 14 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек. Количество пациентов, умерших от коронавируса в Республике Крым, достигло 206 человек.
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Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе
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