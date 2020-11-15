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Власть

Установленные современные уличные светильники в Ялте окупятся за год

12:43 воскресенье, 15 ноября 2020
Ялта

Годовая экономия потребляемой мощности новых уличных светильников в Ялте позволит окупить их менее чем за один год.

Об этом заявил начальник департамента экономического развития города Эдуард Онацкий.

«В ходе работ по обновлению уличного освещения в 2020 году были демонтированы 400 фонарей с 300-ваттными лампами, и одновременно вместо них установлены 360 светодиодных светильников по 80 Вт и 40 – по 100 Вт. «Годовая экономия потребляемой ими мощности составит 72,7% и позволит окупить их менее чем за один год», – заверил он.

При этом Онацкий уточнил, что стоимость новых светильников составила 1 261 546 рублей, и напомнил, что все мероприятия, связанные с внедрением энергосберегающих решений, входят в «дорожную карту» реализации пилотного проекта «Умный город».

Также, по словам руководителя департамента экономразвития, в рамках договорных отношений между администрацией Ялты и одним из застройщиков в Ливадии был проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения между улицами Батурина и Коммунаров в Ливадии в соответствии с техническими условиями, выданными МБУ «Ялтагорсвет». «Проектная документация получила положительное заключение экспертизы, и в настоящее время администрацией города осуществляются мероприятия по приему выполненных работ», – отметил Онацкий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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