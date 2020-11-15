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Власть

«Угрозв ЧП»: в Севастополе хотят приостановить добычу грунта в Языковой балке

12:03 воскресенье, 15 ноября 2020
Севастополь
«Угрозв ЧП»: в Севастополе хотят приостановить добычу грунта в Языковой балке

фото © Крым.реалии

На заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Севастополя рекомендовали приостановить все работы в Языковой балке, где продолжается добыча грунта.

Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

«В результате обследования, проведенного департаментом природных ресурсов и экологии в междуречье рек Бельбек и Кача (между аэродромом «Бельбек» и ТСН «Берег») установлено, что указанный участок находится под воздействием активных абразивных, обвальных и оползневых процессов. Эти процессы постоянно разрушают береговую полосу и представляют реальную угрозу для хозяйственной деятельности и жизни людей», – сказано в сообщении.

В итоговом заключении комиссии указывается на то, что «проведение работ на оползневом склоне без инженерно-геологических изысканий и мероприятий инженерной защиты от оползней и обвалов может в дальнейшем привести к неконтролируемой активности оползня».

Ряду городских служб и ведомств при этом поручили предоставить информацию о правомерности выделения земельного участка по адресу ул. Качинское шоссе, 44-а, а также законности проведения на нем и прилегающих территориях земляных работ.

По информации властей, к вопросу предотвращения возникновения ЧС на этой территории также привлечены спасатели, полиция, представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и фитосанитарной службы.

Сообщается, что в 2019 году в Языковой балке было приостановлено действие ордера на проведение земляных работ из-за «установленных фактов нарушений», а в отношении фирм, которые проводили данные работы вынесены постановления о назначении штрафа на общую сумму 880 тысяч рублей. Но, как утверждают власти, в начале ноября 2020 года были зафиксированы очередные попытки добычи ископаемых на Языковой балке.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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