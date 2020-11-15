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Коронавирус в Крыму

Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе

15:03 воскресенье, 15 ноября 2020
Севастополь
Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе

фото © vk.com/aksenovrk

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Из 58 заболевших 14 человек были госпитализированы в стационары городской больницы №9 и инфекционной больницы. 44 человека находятся на амбулаторном лечении. Еще 37 человек за прошедшие сутки были выписаны по факту выздоровления.

Кроме того в городе зафиксирован еще один летальный случай от коронавируса.

«Умер 75-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе правительства города. – Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3470 человек. В настоящий момент выздоровели 2615 человек, 95 умерли».

В больницах города на стационарном лечении на сегодня остается 296 человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. На амбулаторном лечении находятся 397 человек, на базе пансионата «Изумруд» – 47 человек. Еще 672 человека на территории города находятся под наблюдением как контактировавшие с ранее заболевшими.

За предыдущие дни в Севастополе было зафиксировано 55, 52 и 54 случая заболевания коронавирусом. Еще неделю назад число заболевших превышало 80 человек в сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму все еще более двухсот новых заражений за сутки. За 14 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек. Количество пациентов, умерших от коронавируса в Республике Крым, достигло 206 человек.

Коронавирусные будни: в России побит суточный антирекорд. В Российской Федерации за минувшие стуки выявлено более 22 тысяч лиц, заразившихся COVID-19.

Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

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В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.

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