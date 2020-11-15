Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму все еще более двухсот новых заражений за сутки ● В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек ● Коронавирусные будни: в России побит суточный антирекорд ● Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших
Сводка по COVID-19 за сутки в Севастополе
фото © vk.com/aksenovrk
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Из 58 заболевших 14 человек были госпитализированы в стационары городской больницы №9 и инфекционной больницы. 44 человека находятся на амбулаторном лечении. Еще 37 человек за прошедшие сутки были выписаны по факту выздоровления.
Кроме того в городе зафиксирован еще один летальный случай от коронавируса.
«Умер 75-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе правительства города. – Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3470 человек. В настоящий момент выздоровели 2615 человек, 95 умерли».
В больницах города на стационарном лечении на сегодня остается 296 человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. На амбулаторном лечении находятся 397 человек, на базе пансионата «Изумруд» – 47 человек. Еще 672 человека на территории города находятся под наблюдением как контактировавшие с ранее заболевшими.
За предыдущие дни в Севастополе было зафиксировано 55, 52 и 54 случая заболевания коронавирусом. Еще неделю назад число заболевших превышало 80 человек в сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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