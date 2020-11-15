Стали ли крымчане чаще обращаться к психологу во время пандемии

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В Крыму нет повышенного спроса на услуги психологов, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» декан факультета психологии ТА КФУ, доктор психологических наук Евгений Черный.

Ранее СМИ сообщали, что россияне вдвое больше стали обращаться к психологу по сравнению с прошлым годом.

«Повышенного спроса нет. Люди как обычно приходят со своими проблемами. Возможно, пандемия и то, что происходит - фактор неопределенности - подталкивает человека обратиться. Или просто обостряются какие-то проблемы, которые были до этого. Может, это связано с тем, что крымчане не часто вообще не обращаются к психологу. А в Москве и Петербурге этот рынок сформировался раньше. И он более упорядочен», - сказал специалист.

Черный объяснил, что в большинстве случаев человек может помочь себе сам справиться с плохим настроением или проблемами. Он привел в пример одно упражнение.

«Если вам не хватает бодрости, уверенности или у вас подавленное настроение, просто вспомните, как вы чувствовали себя тогда, когда были, так скажем, «на высоте».

Вспомните все для мельчайших подробностей и окунитесь в те светлые чувства», - заключил психолог.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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