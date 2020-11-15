Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 15 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 15 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - туман (местами туман 200-500м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 200-500м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 82 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 74 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 82 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 14, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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