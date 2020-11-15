Происшествия
Пока все спали: в Феодосии загорелась квартира
Пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Феодосии ликвидировали сотрудники местного пожарно-спасательного отряда.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на Симферопольском шоссе в Феодосии поступило на пульт дежурного диспетчера около половины шестого утра. К месту происшествия выехал отряд сотрудников противопожарной службы Главуправления. По прибытии на место пожарные установили, что огонь распространяется на четвертом этаже: разведка показала, что на кухне в одной из квартир загорелась мебель и площадь пожара может увеличиться.
С места происшествия эвакуировали шестерых жителей дома. С помощью автолестницы и двух цистерн пожар удалось ликвидировать в короткие сроки – меньше чем за 20 минут. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Причину возникновения огня сейчас устанавливают специалисты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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