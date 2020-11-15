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Происшествия

Пока все спали: в Феодосии загорелась квартира

14:33 воскресенье, 15 ноября 2020
Феодосия

Пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Феодосии ликвидировали сотрудники местного пожарно-спасательного отряда.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на Симферопольском шоссе в Феодосии поступило на пульт дежурного диспетчера около половины шестого утра. К месту происшествия выехал отряд сотрудников противопожарной службы Главуправления. По прибытии на место пожарные установили, что огонь распространяется на четвертом этаже: разведка показала, что на кухне в одной из квартир загорелась мебель и площадь пожара может увеличиться.

С места происшествия эвакуировали шестерых жителей дома. С помощью автолестницы и двух цистерн пожар удалось ликвидировать в короткие сроки – меньше чем за 20 минут. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Причину возникновения огня сейчас устанавливают специалисты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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