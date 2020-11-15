По примеру Израиля: в Крыму предложили закольцевать все водохранилища

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Все водохранилища Республики Крым было бы логично «собрать» в единую водную систему, закольцевав с помощью водоводов.

Такое предложение озвучил в эфире радио «Спутник в Крыму» завкафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.

По мнении специалиста, с помощью выстраивания такой системы можно было бы рационально оперировать всеми объемами воды, которыми располагает полуостров а с другой стороны накапливать те излишки, которые обычно сбрасываются в многоводные годы.

«Если обратиться к опыту стран, которые имеют вододефицитные периоды, тот же Израиль например, то 50 лет назад первое мероприятие, которое там было сделано для выхода из кризисной ситуации – это всеизраильский водовод, который соединил между собой все водохранилища, чтобы решать проблемы переброса воды независимо от района, будь то север или юг, и времени года, - пояснил Николенко. – Нам надо разрабатывать такую схему, чтобы можно было соединить все водохранилища в единую сеть, и все, что выпадает в многоводные годы, собирать в каких-то резервах». В Республике Крым это было бы логично, поскольку на территории есть водохранилища, которые могли бы питать водой больше одного района. Яркий пример – Загорское водохранилище, которое находится в Бахчисарайском районе, в верховьях реки Кача.

Оно одновременно могло бы стать альтернативным источником воды для Симферополя, если бы было соединено водоводом с Партизанским водохранилищем. Кстати, эту идею чуть было не реализовали в 1994-м году, во время прошлой большой засухи в Крыму.

«Ежегодно, когда у нас большие притоки (по реке Кача – ред.), часть этой воды просто скидывается в море через специальный сбросовый водовод. В 1994 году, когда был большой вододефицит, было принято решение строить водовод аврально из Загорского водохранилища в Партизанское. Была трасса, был проект, прокладывался водовод. Но не хватило 6 километров до завершения. Потом пошли дожди, и как всегда проблема решилась сама собой. Потом были лихие годы, и было принято решение на правительственном уровне этот водовод просто сдать на металлолом», - вспомнил Илья Николенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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