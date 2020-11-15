Отельеры рассказали о бронировании в Крыму на новогодние праздники

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По сравнению с Севастополем в Крыму активно бронируются места в отелях и гостиницах на новогодние праздники, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Ранее представители Общенационального союза индустрии гостеприимства попросили губернатора Севастополя Михаила Развожаева отменить требование для туристов на наличие справки об отсутствии COVID-19 при заселении в отели и гостиницы города. По мнению экспертов, такие ограничительные меры уже привели к убыткам туристической отрасли.

«По сравнению с прошлым годом, Крым активно продается, активно бронируют места на новогодние праздники, активно продавались осенние каникулы. В некоторых регионах был аншлаг. А в Севастополе, из-за того что все таки ввели такие ограничения со справками, легальные отели «просели». Все начали заселяться в теневой сектор, где берут без справок. В данном случае справочный режим играет им на руку, это обидно», - подчеркнула Стамбульникова.

По ее словам, новогодние каникулы давали отельерам возможность без убытков жить до лета.

«Многие в Севастополе сейчас сомневаются - есть ли смысл работать, может, закрыться до лета? Это не очень хорошая перспектива, останутся работать после этого немногие», - заключила эксперт.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма не планируют вводить ограничительные мероприятия для туристов из других регионов из-за ситуации с коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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