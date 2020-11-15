«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды»

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Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.

Зубков записал видео, на котором показал остатки деревьев вдоль дороги.

«Что мы видим? Лесополосы на протяжении десятков километров вдоль «Тавриды», и примыкающих к ней дорог, просто уничтожены, техника уничтожала не только деревья, но и корни. «Таврида» строилась с одной стороны лесозащитных полос, но лесополосы почему-то убрали с двух сторон», – говорит на видео Зубков.

Он отметил, что на протяжении многих десятков лет лесополосы выполняли ветрозащитную и снегоудерживающую функцию.

«Мне обидно, когда это результат чьей-то глупости и невнимания», – сказал Зубков.

Реакции властей и подрядчика трассы «Таврида» на данную критику пока нет.

О начале строительства четырехполосной автомобильной дороги «Таврида» (от Керчи до Севастополя) в Крыму сообщили в мае 2017 года. Сдать в эксплуатацию трассу изначально планировали в 2018 году, однако позже сроки строительства сдвинули на два года.

В августе 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с Владимиром Путиным пообещал российскому президенту завершить строительство трассы «Таврида» до 2020 года.

В конце 2018 года было открыто движение по 190-километровому участку строящейся трассы «Таврида» от Симферополя до Керчи. Оно осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении, действует ограничение в 60 км/ч из-за продолжающихся строительных работ.

Для строительства «Тавриды» были изъяты тысячи земельных участков.

По прогнозам Минтранса Крыма, проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя – менее трех.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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