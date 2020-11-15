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Коронавирус в Крыму

Крымский врач объяснила, когда не нужно делать КТ

18:20 воскресенье, 15 ноября 2020
Крымский врач объяснила, когда не нужно делать КТ

фото © mk.ru

Компьютерную томографию при подозрении на коронавирус стоит делать не ранее чем на 5-10 сутки плохого самочувствия.

Об этом заявила главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РК, заведующая пульмонологическим отделением Симферопольской горбольницы № 7 Марина Захарова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Она добавила, что многие люди в страхе начинают принимать антибиотики, но при вирусных пневмониях этого категорически нельзя делать.

«Бактериальная пневмония – это обыденная вещь. Человек может переохладится, простудится. Тут мы будем использовать антибактериальные препараты. Но когда мы говорим о коронавирусной инфекции, в первую очередь мы подчеркиваем, что это не только поражение легочной ткани, это универсальное страдание всех органов и систем», - заметила Захарова.

По ее словам, делать КТ и рентгенологические исследования очень рано не нужно.«Человек только закашлял и сразу делает КТ, а там еще ничего нет. И человек теряется из объема медицинского наблюдения. При вирусной инфекции пневмония развивается на 5-10 сутки. Исследования нужно делать при одышке, которая сопровождается чувством скованности в грудной клетке и температуре выше 38 градусов», - уточнила пульмонолог.

Ранее врач-пульмонолог Ирина Ульченко пояснила, почему прием иммуностимуляторов может стать опасным для человеческого организма во время пандемии коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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